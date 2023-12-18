بايت دانس تستخدم تقنية OpenAI لبناء روبوتها للدردشة

أوضحت بايت دانس أن استخدامها لتقنية OpenAI من أجل المساعدة في تطوير نماذجها للذكاء الاصطناعي كان متوافقًا مع شروط خدمة الشركة الأمريكية، مما دحض الادعاء بأنها استخدمت التكنولوجيا من أجل بناء خدمة منافسة.

وقدمت الشركة الأم لشركة تيك توك هذا التوضيح بعد تقرير زعم أنها استخدمت سرًا تقنية OpenAI من أجل تطوير نموذجها اللغوي الكبير الذي يطلق عليه اسم Project Seed، وحاولت إخفاء الأدلة باستخدام تقنيات إزالة حساسية البيانات.

وأقرت بايت دانس بأن مجموعة صغيرة من مهندسيها استخدموا خدمة واجه برمجة تطبيقات OpenAI في نموذج تجريبي لم يكن من المفترض إطلاقه علنًا عندما بدأت الشركة في وقت سابق من هذا العام باستكشاف النماذج اللغوية الكبيرة.

وأوضحت الشركة أن هذا العمل المبكّر توقف في شهر أبريل، بعد تقديم بروتوكول لضمان الامتثال لشروط استخدام OpenAI، التي تمنع استخدام مخرجات منتجات GPT من أجل تطوير نماذج تنافس OpenAI.

ولا يزال فريق بايت دانس الهندسي يستخدم واجهة برمجة تطبيقات OpenAI إلى جانب بعض نماذج الأطراف الخارجية الأخرى إلى حد محدود للغاية أثناء عملية التقييم والاختبار، مثل قياس النتائج.

وقالت الشركة: “حصلت بايت دانس على ترخيص لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، وتركز بشكل كبير على اتباع شروط استخدام OpenAI”، مع أن OpenAI علقت وصول بايت دانس إلى خدمتها.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت في بيان: “علقنا حساب بايت دانس أثناء إجراء المزيد من التحقيق، مع أن استخدامها لواجهة برمجة تطبيقاتنا كان ضئيلًا. وإذا اكتشفنا أن استخدامها لا يتبع هذه السياسات، فإننا سنطلب منها إجراء التغييرات اللازمة أو إنهاء حسابها”.

ولا تتيح OpenAI خدمتها رسميًا في الصين، التي تخوض سباقًا ساخنًا مع الولايات المتحدة من أجل الهيمنة العالمية على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي استغلال بايت دانس المزعوم لتقنية OpenAI من أجل بناء نموذجها بعد اتهام منصة 01.AI بنَسخ معمارية النموذج اللغوي الكبير Llama الخاصة بشركة ميتا في نموذجها اللغوي الكبير المسمى Yi-34B، وفقًا لما نشر في مجتمع المصادر المفتوحة Hugging Face.

وأثار هذا الادعاء جدلًا، إذ شكك بعضهم في براعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.