أسوس تطلق الحاسوب المحمول ExpertBook CX54

كشفت شركة أسوس التايوانية عن حاسوبها المحمول الجديد ExpertBook CX54 من فئة كروم بوك بلس العالية المواصفات.

ويعمل الجهاز بإصدارات مختلفة من معالجات إنتل كور ألترا الجديدة، التي تُعد الجيل الرابع عشر من معالجات إنتل، مع أداء أفضل واستهلاك أقل للطاقة مع تحسينات كبيرة في دعم مهام الذكاء الاصطناعي في الأجهزة.

ويتمتع الجهاز بتصميم معدني خفيف، حيث يبلغ وزنه 1.3 كيلوجرام، مع درجة متانة عالية، وسمك نحيف يبلغ 16 ميليمترًا فقط.

ويأتي الجهاز بشاشة قياسها 14 إنشًا قابلة للمس بدقة 2560 × 1600 بكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة، وتغطي الشاشة الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، وهي من نوع Nano Edge التي توفر تجربة بصرية مميزة.

ويحمل جهاز أسوس ExpertBook CX54 كاميرا ويب دقتها 8 ميجابكسل يمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، ويحتوي الجهاز على العديد من المنافذ، منها منافذ USB-C و HDMI و USB A، بالإضافة إلى منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ويمكن للجهاز الاتصال بالشاشات الخارجية، كما يدعم الجهاز شبكات واي فاي Wi-Fi 6E.

ويضم الجهاز ذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين تصل مساحتها إلى 512 جيجابايت، وتُحمى كافة الملفات والبيانات المخزنة على الجهاز باستخدام مستشعر بصمة الإصبع المدمج وشريحة الأمان Titan C2 من جوجل.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل كروم أو إس (ChromeOS) من جوجل مع دعم بالتحديثات يصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى وصول سلس لكافة تطبيقات جوجل وخدماتها.

ولم تكشف أسوس عن سعر جهاز ExpertBook CX54 حتى الآن.