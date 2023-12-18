أدوبي تتخلى عن عرضها لشراء فيجما

أنهت أدوبي وفيجما بشكل متبادل اتفاقية اندماجهما، التي كانت تشهد استحواذ الشركة المصنعة لتطبيق فوتوشوب على منصة تصميم المنتجات فيجما مقابل 20 مليار دولار، وذلك بعد ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتتطلب شروط الإنهاء أن تدفع أدوبي لشركة فيجما رسوم الإنهاء العكسي بقيمة مليار دولار نقدًا.

وقال شانتانو ناراين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوبي، في بيان: “تعارض أدوبي وفيجما بشدة النتائج التنظيمية، مع أنهما تعتقدان أنه من مصلحتهما المضي قدمًا بشكل مستقل”.

وأضاف ناراين: “تمتلك الشركتان رؤية مشتركة لإعادة تعريف مستقبل الإبداع والإنتاجية، مع أننا لا نزال في وضع جيد للاستفادة من فرصنا الهائلة في السوق ومهمتنا لتغيير العالم من خلال التجارب الرقمية المخصصة”.

وأشار المنظمون إلى شبه احتكار أدوبي سوق برمجيات التصميم عندما رفضوا صفقة شراء فيجما، وهي منصة تصميم المنتجات السريعة النمو التي تحظى الآن بشعبية كبيرة مقارنةً بالتطبيق المنافس Adobe XD.

وأعرب المنظمون عن قلقهم من أن أدوبي قد تضر بالابتكار الذي كان من الممكن أن يحدث إذا سُمح لشركة فيجما بالنمو بشكل مستقل.

وأشار المصممون إلى مخاوف مماثلة منذ الإعلان عن الصفقة في شهر سبتمبر من عام 2022، مع أن أدوبي عارضت هذه الادعاءات خلال التحقيقات الجارية المختلفة.

ورفضت أدوبي في رسالة بتاريخ 14 من ديسمبر الطرق التي اقترحتها هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة للموافقة على الصفقة بعد تحقيق متعمق في مكافحة الاحتكار.

وأرادت هيئة المنافسة والأسواق من أدوبي التخلي عن جزء كبير من الأصول والتعليمات البرمجية المصدرية والمهندسين من أجل استعادة ظروف المنافسة.

وكان من المتوقع أن تناقش جميع الأطراف القرار المؤقت لهيئة المنافسة والأسواق بمنع الصفقة في 21 من ديسمبر، على أن يكون الموعد النهائي للموافقة على الاستحواذ أو منعه هو 25 من فبراير.

وكانت المفوضية الأوروبية تدرس الصفقة، وذكرت وكالة بلومبرج في شهر فبراير من عام 2023 أن وزارة العدل الأمريكية كانت تعد تحقيقات مماثلة.

ولم يكن لدى أدوبي في ظل كل هذا الضغط المتزايد مجال كبير للمناورة لإتمام الصفقة والحصول على جميع أصول فيجما التي كانت تأمل الحصول عليها.

وقال ديلان فيلد، الرئيس التنفيذي لشركة فيجما، في بيان: “ليست النتيجة التي كنا نأملها، ولم نعد نرى طريقًا نحو الموافقة التنظيمية على الصفقة، مع أننا قضينا آلاف الساعات مع المنظمين في جميع أنحاء العالم من أجل توضيح الفروق بين أعمالنا ومنتجاتنا والأسواق التي نخدمها”.