آبل قد تواجه تحقيقًا بخصوص منع Beeper Mini

حثّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والممثلين من الحزبين الأمريكيين وزارة العدل على التحقيق في كون آبل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال محاولتها منع وصول Beeper Mini إلى iMessage.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ، إيمي كلوبوشار، ومايك لي، إلى جانب النواب، جيري نادلر، وكين باك، من مساعد المدعي العام النظر في سلوك آبل المحتمل المانع للمنافسة.

وكان هناك عدد من الجهود في الأشهر الأخيرة لتزويد مستخدمي أندرويد بإمكانية الوصول إلى iMessage عبر الحلول البديلة.

وأوضحت شركة Beeper في وقت سابق من هذا الشهر أنها تمكنت من إجراء هندسة عكسية لبروتوكول iMessage ودعمه عبر أجهزة أندرويد.

وكان تكامل iMessage مع تطبيق Beeper Mini يعمل بشكل جيد، مع أن آبل سرعان ما أكدت منعها استغلال iMessage، وذلك دون الخوض في الكثير من التفاصيل.

ولم تستغرق Beeper وقتًا طويلًا حتى تجد طريقة أخرى لتشغيل iMessage عبر أندرويد، مع أن الطريقة الجديدة تتطلب معرّف آبل.

وأشارت Beeper في الأسبوع الماضي إلى أنها تشتبه في أن آبل تمنع عمدًا تسليم رسائل iMessages إلى نحو 5 في المئة من مستخدمي Beeper Mini، وأنها تحاول إيجاد حل.

وجذبت الخلافات بين آبل و Beeper انتباه السيناتورة إليزابيث وارن، التي كتبت في منشور عبر منصة إكس: “تعد نصوص الفقاعات الخضراء غير آمنة، لماذا تمنع آبل تطبيقًا جديدًا يسمح لمستخدمي أندرويد بالدردشة مع مستخدمي آيفون عبر iMessage”.

وأضافت وارن: “يحمي المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا الكبرى الأرباح من خلال سحق المنافسين. يجب أن تكون الدردشة بين المنصات المختلفة سهلة وآمنة”.

وقال المشرعون في رسالتهم إلى وزارة العدل: “تعد قابلية التشغيل البيني بمنزلة المحرك الرئيسي للمنافسة، ولن يستفيد المستهلكون من المنافسة إذا سُمح للشركات المهيمنة بإنهاء تلك المنافسة في بداياتها”.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الإجراءات التي اتخذتها آبل لتعطيل المنافس Beeper Mini تزيل الخيارات المتاحة للمستهلكين وتثبط الابتكار المستقبلي والاستثمار في خدمات المراسلة القابلة للتشغيل البيني.

ويخشى المشرعون من أن تؤدي هذه التصرفات إلى تثبيط الاستثمار والابتكار في المستقبل على نطاق واسع لأولئك الذين يسعون إلى التنافس مع الشركات الكبرى حاليًا.

وقال المشرعون: “نحيل هذا الأمر إلى قسم مكافحة الاحتكار للتحقيق في كون سلوك آبل المحتمل المانع للمنافسة ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار”.

يشار إلى أن آبل التزمت بتحسين قابلية التشغيل البيني للرسائل عبر التعهد بدعم بروتوكول RCS بدءًا من عام 2024، وذلك بعد سنوات من ضغط جوجل علانية على آبل من أجل ذلك.