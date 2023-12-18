آبل توقف مبيعات ساعاتها الذكية Series 9 و Ultra 2

أعلنت آبل أنها توقف قريبًا مبيعات نماذجها الرائدة من ساعتها الذكية في الولايات المتحدة، ولن تكون Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 متاحة للشراء بدءًا من وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم لجنة التجارة الدولية في النزاع الطويل الأمد بخصوص براءات الاختراع بين الشركة المصنعة لهواتف آيفون وشركة التكنولوجيا الطبية Masimo بخصوص تقنية استشعار الأكسجين في الدم في الساعة الذكية.

ولن تكون Apple Watch Ultra 2 و Apple Watch Series 9 متاحة للطلب من موقع آبل الإلكتروني بعد يوم الخميس 21 من ديسمبر، كما لن تكون الساعات الذكية الموجودة داخل متاجر البيع بالتجزئة متاحة للبيع بعد يوم الأحد 24 من ديسمبر.

وأعلنت لجنة التجارة الدولية حكمها في شهر أكتوبر، وأيدت فيه قرار القاضي الصادر في شهر يناير، مما أدى إلى إرسال القضية إلى إدارة بايدن من أجل مدة المراجعة الرئاسية البالغة 60 يومًا.

ويمكن للرئيس بايدن خلال هذه العملية أن يستخدم حق النقض ضد الحكم، مع أن ذلك لم يحدث بعد.

وتنتهي مدة المراجعة الرئاسية في 25 من ديسمبر، وتصدر آبل هذا الإعلان من أجل توضيح أنها تتخذ خطوات استباقية للامتثال لقرار لجنة التجارة الدولية.

وتشير آبل إلى أن المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية يؤثر في مبيعات Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 فقط، وذلك بسبب تضمنها إمكانات مراقبة الأكسجين في الدم.

ولم تتأثر ساعة Apple Watch SE، التي تفتقر إلى هذا المستشعر، وتظل متاحة للبيع.

ويمنع قرار لجنة التجارة الدولية آبل فقط من بيع النماذج المتأثرة، ويعني هذا في الوقت الحالي أن الساعات تظل متاحة للشراء من منافذ أخرى، ومنها أمازون.

ويمنع الأمر جميع واردات Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 إلى الولايات المتحدة بعد تاريخ 25 من ديسمبر.

ويمنع الأمر آبل من بيع هذه الساعات إلى البائعين. وقد يؤثر الحكم لاحقًا في توفر الساعات الذكية لتجار التجزئة الآخرين.

ولن تتأثر أي ساعة ذكية من آبل مبيعة مزودة بمستشعر الأكسجين في الدم.

وظهر مستشعر الأكسجين في الدم في عام 2020 للمرة الأولى مع Apple Watch Series 6.

وتستمر نماذج ساعة آبل الذكية الحالية المزودة بمراقبة الأكسجين في الدم بالعمل دون تغيير.

وينطبق المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية على المبيعات الجديدة لنماذج الساعة الذكية المتأثرة.

ويستثني أمر لجنة التجارة الدولية أيضًا مدة الخدمة أو الإصلاح أو الضمان للساعات المبيعة قبل تاريخ 25 من ديسمبر.

وقالت آبل: “تجري حاليًا مدة مراجعة رئاسية لأمر لجنة التجارة الدولية في النزاع التقني بخصوص الملكية الفكرية المتعلقة بأجهزة Apple Watch المزودة بمراقبة الأكسجين في الدم. نتخذ خطوات استباقية للامتثال في حال صدور الحكم، مع أن مدة المراجعة لن تنتهي حتى تاريخ 25 من ديسمبر، ويتضمن ذلك إيقاف مبيعات Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 مؤقتًا عبر موقعنا الإلكتروني بدءًا من تاريخ 21 من ديسمبر، إلى جانب إيقاف المبيعات عبر متاجرنا للبيع بالتجزئة بدءًا من تاريخ 24 من ديسمبر”.

وأضافت الشركة: “تعمل فرقنا بلا كلل لإنشاء منتجات وخدمات تسمح للمستخدمين بالتمتع بمزايا الصحة والعافية والسلامة. لا نوافق على الأمر ونسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والتقنية لضمان إتاحة Apple Watch للعملاء. نواصل اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.