لوحات MSI تدعم الآن ذاكرة بحجم يصل إلى 256 جيجابايت

مع ازياد الحاجة إلى أحجام كبيرة من الذاكرة العشوائية (RAM)، قررت MSI زيادة دعم لوحاتها الأم من الذاكرة العشوائية لتدعم الآن حجمًا قدره 256 جيجابايت بدلًا من حجم قدره 192 جيجابايت.

وفي بداية العام، أعلنت شركة MSI دعمها ذاكرة بحجم قدره 192 جيجابايت مع مختلف لوحاتها الأم، لكنها الآن تدعم ذاكرة بحجم قدره 256 جيجابايت للوحات الأم المكونة من 4 فتحات DIMM، وذاكرة بحجم قدره 128 جيجابايت للوحات الأم المكونة من فتحتي DIMM، سواء كانت المنصة تعمل بسلسلة شرائح إنتل 700 أو تعمل بسلسلة شرائح 600 من AMD.

يفيد الدعم الكبير من ناحية زيادة حجم الذاكرة في تحسين أداء المهام المتعددة وضمان تجربة حوسبة سلسة خاصة بالمصممين والمنتجين مع مختلف البرامج التي تحتاج إلى استهلاك حجم كبير من الذاكرة العشوائية.

يؤكد هذا الإنجاز الذي حققته MSI التعاون القوي بين شركة MSI والعلامات التجارية المصنعة للذاكرة المتخصصة في هذا المجال لتحقيق أداء قوي يلبي حاجة المستخدمين ومتطلباتهم.

الذاكرة التي حققت هذا الإنجاز هي ذاكرة FURY Renegade DDR5 من كنجستون، التي صممت استنادًا إلى تقنية 1β من ميكرون، والقادمة بحجم ضخم للقطعة الواحدة قدره 64 جيجابايت، وعند إضافة 4 قطع من ذاكرة FURY Renegade DDR5 سيقفز حجم الذاكرة إلى رقم كبير قدره 256 جيجابايت.

شركة ASRock أعلنت أيضًا زيادة دعم لوحاتها الأم من الذاكرة العشوائية لتدعم الآن حجمًا قدره 256 جيجابايت، وقد اختبرت ذلك مع لوحة X670E Taichi ولوحة Z790 Nova WiFi. يتوقع أن تدعم الشركات المصنعة للوحات الأم ذاكرة DDR5 بحجم قدره 256 جيجابايت في الأيام القادمة.