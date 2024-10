المملكة تختتم أعمال مؤتمر WRC-23 بتوصيات واتفاقيات تعزز توجهاتها المستقبلية

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في أعمال (المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية) WRC23، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمر لمدة أربعة أسابيع، بنجاح باهر.

وأوضح المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر؛ نائب رئيس مؤتمر WRC-23، وممثل المملكة، أن المشاركة الفعالة للمملكة تكللت بتحقيق مساعيها في خدمة الإنسانية وسدّ الفجوة الرقمية وتعزيز الاستدامة في الفضاء.

كما قادت لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي أدت إلى تخصيص ترددات إضافية لأنظمة الجيل الخامس والسادس وأنظمة الشبكات المحلية المعفية من الترخيص (Wi-Fi)، وتخصيص ترددات إضافية للجيل الخامس للمنصات العالية الارتفاع (5G HAPS)، التي أجرت المملكة تجارب تقنية لها العام الماضي.

وبيّن العبدالقادر في تصريحه، أن المملكة عملت خلال مؤتمر WRC-23 مع المجتمع الدولي على تمكين الخدمات اللاسلكية الفضائية، مثل: توفير نطاقات ترددية إضافية لخدمة الإنترنت على متن الطائرات والسفن لتعزيز تجارب المسافرين، ووضع قوانين دولية لتنظيم تسجيل منظومات الأقمار الصناعية غير المستقرة بالنسبة للأرض لدعم استدامة الموارد المدارية.

