أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للباحثين عن عمل

أصبحت الأدوات المصممة لمساعدة الباحثين عن عمل أكثر تقدمًا وكفاءة في السنوات الأخيرة بسبب تقدم التكنولوجيا والاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وقد سهّلت تلك الأدوات عملية العثور على وظيفة بنحو كبير.

تُساعد تلك الأدوات الباحثين عن عمل في كتابة سيرة ذاتية بطريقة احترافية، كما تساعدهم في التحضير لمقابلات العمل، وبعضها يساعد في كتابة الرسائل وخطاب التوظيف.

وفيما يلي سنذكر أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة الباحثين عن عمل:

1- أداة Resume Worded:

ازداد التنافس في سوق العمل في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وبسبب القدر الهائل من المنافسة، يحتاج الباحثون عن عمل إلى التحقق من أن سيرتهم الذاتية مكتوبة بطريقة احترافية، وتتضمن جميع المعلومات التي يبحث عنها المسؤول عن التوظيف.

لكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون ما الذي يبحث عنه مسؤول التوظيف، ويحتاجون إلى التحقق من أن سيرتهم الذاتية مناسبة أم لا، وقد صُممت أداة الذكاء الاصطناعي Resume Worded للمساعدة في هذا الصدد تحديدًا.

يمكنك استخدام هذه الأداة بسهولة، وما عليك سوى تحميل سيرتك الذاتية، ثم ستفحصها أداة Resume Worded وتمنحك درجة من 100 بعد تقييم كل جانب من جوانب سيرتك الذاتية، ومنها: الطول وعدد الكلمات واستخدام الكلمات الرئيسية الدالة على المنصب الوظيفي، وغيرها من المعلومات التي تساهم في تحسين درجة السيرة الذاتية الإجمالية، وإذا حصلت سيرتك الذاتية على درجة تبلغ 80% أو أعلى فيمكنك البدء بإرسالها إلى شركات التوظيف.

لكن إذا حصلت سيرتك الذاتية على درجة أقل من 80، فستُشير أداة Resume Worded إلى المعلومات التي تفتقر إليها سيرتك الذاتية، وستقدم توصيات حول كيفية تحسينها. وبعد إجراء التغييرات اللازمة، يمكنك إعادة تحميل السيرة الذاتية مرة أخرى لمعرفة إذا كانت الدرجة تغيرت أم لا، ويمكنك القيام بذلك أكثر من مرة حتى تصل إلى الدرجة التي تريدها.

تُعدّ هذه الأداة مفيدة لأي شخص يرغب في التحقق من أن سيرته الذاتية كاملة واحترافية؛ إذ يمكن للسيرة الذاتية الاحترافية أن تزيد بنحو كبير فرص الحصول على مقابلة عمل.

2- أداة Grammarly:

سواء كنت تكتب خطاب التوظيف أو تود الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتنسيق موعد المقابلة أو مراسلة مسؤول التوظيف، من المهم التحقق من صياغة الجُمل بطريقة ملائمة وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية.

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتحقق من القواعد والأخطاء الإملائية، وأبرزها: Grammarly، التي تمتاز بدقتها وسهولة استخدامها.

يمكنك تثبيت الإضافة الخاصة بهذه الأداة في متصفح الويب الذي تستخدمه لتتمكن من التحقق من جميع النصوص التي تكتبها بغض النظر عن موقع الويب الذي تعمل فيه، وهذا يعني أن Grammarly ستتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أثناء كتابتها في جيميل على سبيل المثال، وعند كتابة خطاب توظيف في أي موقع خاص بكتابة تلك الخطابات، وعندما تتواصل مع مسؤول التوظيف في منصة لينكدإن أو غيرها من منصات التوظيف.

3- أداة LoopCV:

لتسهيل عملية البحث عن وظائف وتقديم طلبات التوظيف، واختصار الوقت الذي تقضيه في التنقل بين مواقع البحث عن عمل، صُممت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأبرزها: LoopCV.

عند الانتقال أول مرة إلى الموقع الرسمي لأداة LoopCV ستلاحظ أن واجهة المستخدم مشابهة لمواقع البحث عن عمل الأخرى، لكنها أكثر فعالية، فهي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية التقدم إلى الوظائف.

وللبدء باستخدام هذه الأداة، يجب على المستخدم إنشاء حساب شخصي وإدخال جميع معلوماته، مثل: السيرة الذاتية، والوظيفة التي يبحث عنها، وموقعه الجغرافي ومجموعة من المعلومات الأخرى.

بعد القيام بذلك، ستبدأ أداة LoopCV بالبحث عن وظائف تتناسب مع المعلومات الخاصة بالمستخدم، ويمكن ضبط LoopCV للتقدم تلقائيًا إلى فرص العمل الملائمة بإرسال المعلومات التي أدخلها المستخدم.

4- أداة Cover Letter Copilot:

تُعدّ رسائل التوظيف أو خطابات التوظيف (Cover Letter) التي تكون مرفقة مع السيرة الذاتية ضرورية للتقدم إلى العديد من الوظائف، لكن كتابتها تستغرق وقتًا طويلًا.

ولتسهيل هذه العملية، صُممت أداة Cover Letter Copilot التي تجعل عملية كتابة خطاب التوظيف أسرع وأسهل وتعتمد في عملها على مزايا ChatGPT.

ولاستخدام هذه الأداة، تجب إضافة السيرة الذاتية، وتفاصيل الوظيفة التي تود التقدّم إليها، واختيار أسلوب الكتابة الذي ترغب في اعتماده في خطاب التوظيف، ثم ستكتب لك Cover Letter Copilot خطاب توظيف جيدًا بناءً على المعلومات التي أضفتها، ومع ذلك، يجب تعديل الخطاب للتحقق من أنه مناسب، ويتضمن جميع المعلومات الأساسية المهمة، ولا يحتوي أي أخطاء لغوية أو نحوية.

5- أداة Interview Warmup:

بعد التقدم إلى وظيفة معينة وتلقّي رسالة في البريد الإلكتروني أو مكالمة يُطلب فيها الاستعداد لمقابلة العمل الأولى، يجب عليك البدء بالاستعداد لتلك المقابلة لتعزيز فرصتك في الحصول على الوظيفة.

يتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المُصممة للتحضير لمقابلات العمل، ومنها: Interview Warmup، وهي أداة من إنتاج شركة جوجل تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التحضير لمقابلات العمل عبر الإنترنت والتدرب على كيفية التحدث مباشرة أمام الكاميرا.

تطرح هذه الأداة أسئلة ذات صلة بالوظيفة للتدرب عليها، وتتيح لك أيضًا التدرب على طريقة التحدث أمام الكاميرا في المقابلات عبر الإنترنت وتوفر ملاحظات مفيدة لتحسين الأداء وطريقة الإجابة عن الأسئلة.