مراجعة شاملة للجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 الجديد من هواوي

أطلقت شركة هواوي الصينية قبل عدّة أيام الجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 الجديد في الأسواق العالمية، ضمن فعاليات حدث عقدته الشركة في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

يُعدّ MatePad Pro 13.2 أكبر جهاز لوحي تُنتجه شركة هواوي، كما يُعدّ مُنافسًا قويًا لأفضل الأجهزة اللوحية الرائدة، مثل: iPad Pro من آبل، وجهاز Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج.

يضم هذا الجهاز شاشة كبيرة بقياس قدره 13.2 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل Harmony OS 4، ويدعم القلم الإلكتروني (M-Pencil 3) الذي يمتاز بسرعة الاستجابة، ويقدم تجربة كتابة مُحسّنة مقارنةً بالطراز السابق.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز اللوحي، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لجهاز MatePad Pro 13.2 الجديد من هواوي:

التصميم والشاشة:

يمتاز جهاز هواوي MatePad Pro 13.2 بأنه رقيق وخفيف الوزن؛ إذ يأتي بسمك قدره 5.5 ملم، ويزن 580 جرامًا. ويأتي هذا الجهاز مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويضم حافات نحيفة للغاية؛ إذ تبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز نحو 94%، وتأتي الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 13.2 بوصة، وتمتاز بدقة عالية ومعدل تحديث مرتفع.

تبلغ دقة الشاشة 2880 × 1920 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

يدعم MatePad Pro 13.2 لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية (Smart Magnetic Keyboard)، والقلم الإلكتروني (M-Pencil 3)، وهي ملحقات يمكنك الحصول عليها بنحو منفصل عن الجهاز اللوحي.

تتصل لوحة المفاتيح الذكية بالجهاز اللوحي عبر البلوتوث، ويُساعد استخدامها في تحويل الجهاز اللوحي إلى حاسوب محمول يمكنك وضعه على المكتب؛ مما يُسهّل إنجاز العديد من المهام الخاصة بالدراسة والعمل.

أما القلم الإلكتروني (M-Pencil 3)، فيساعد في تدوين الملاحظات، وكتابة الأفكار، والرسم والتصميم، والتنقل بسهولة بين التطبيقات وصفحات الويب، وتحرير المستندات، وغير ذلك. ويرتبط القلم الذكي مغناطيسيًا بالجهة العلوية من جهاز MatePad Pro.

الكاميرا:

يضم جهاز هواوي MatePad Pro 13.2 اللوحي كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة (wide) وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع (ultrawide) وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

يضم هذا الجهاز أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتأتي مع مستشعر ToF لتعقب الأجسام والتصوير الثلاثي الأبعاد، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

تمتاز الكاميرا الأمامية بقدرتها على التصوير بوضوح خاصة أثناء حضور مؤتمرات الفيديو وإجراء المكالمات المرئية، وتدعم مزية FollowCam لإبقاء صورتك في وسط الشاشة حتى عندما تتحرك.

المعالج والأداء:

يعمل الجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 بمعالج (Kirin 9000S) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.62 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Maleoon 910 MP4). ويعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل (Harmony OS 4.0).

يتوفر جهاز MatePad Pro 13.2 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2.

يُعد MatePad Pro مناسبًا للدراسة والعمل، فهو يدعم العديد من مزايا تعدد المهام التي تعزز الإنتاجية، وتسمح لك بتشغيل عدة تطبيقات في الشاشة في الوقت نفسه، وتُسهل التحكم في مكان النوافذ وحجمها، هذا بالإضافة إلى شاشته الكبيرة والمشرقة التي تعزز تجربة المشاهدة، ودعمه القلم الإلكتروني (M-Pencil 3) الذي يمتاز بسرعة الاستجابة ويُسهّل تدوين الملاحظات والأفكار.

وعند استخدام لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية مع هذا الجهاز يمكنك تحويله إلى حاسوب محمول، ومع توفّر تطبيقات WPS Office في هذا الجهاز ستتمكن من إنجاز جميع المهام الخاصة بالعمل والدراسة وستتمتع بتجربة استخدام تشبه استخدام الحواسيب المحمولة.

من ناحية أخرى، يمكنك عكس محتوى شاشة الجهاز اللوحي في شاشة خارجية كبيرة، واستخدام قلم (M- ⁠Pencil) لإظهار النقاط الرئيسية وإضافة التعليقات التوضيحية، لتُعرض في الشاشة الخارجية لحظيًا.

الشحن والبطارية:

يضم جهاز هواوي MatePad Pro 13.2 بطارية تبلغ سعتها 10100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 88 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 85% خلال 40 دقيقة، وتصل إلى 100% خلال 65 دقيقة.

السعر:

يُباع جهاز هواوي اللوحي الجديد MatePad Pro 13.2 بسعر يبدأ من 1055 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة للجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2:

Huawei MatePad Pro 13.2 المعالج معالج (Kirin 9000S) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 7 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 13.2 بوصة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2. البطارية تبلغ سعتها 10100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 88 واطًا. الألوان الأسود، والأبيض، والأخضر. نظام التشغيل Harmony OS 4. الوزن 580 جرامًا. السعر يبدأ من 1055 دولارًا.