مايكروسوفت تجلب تطبيقات أوفيس إلى نظارة Quest

جلبت مايكروسوفت تطبيقات أوفيس إلى نظارة ميتا للواقع الافتراضي، وتتوفر تطبيقات وورد وإكسل وباور بوينت للتنزيل مجانًا عبر نظارة الرأس كويست Quest.

وأصبح بإمكان مستخدمي نظارة ميتا الآن كتابة التقارير وتحرير جداول البيانات وإنشاء العروض التقديمية إذا كانوا يريدون ذلك عبر نظارة الرأس للواقع الافتراضي Quest.

ووصل دعم تطبيقات أوفيس الأساسية إلى Oculus Quest و Meta Quest 2 و Meta Quest Pro و Meta Quest 3.

ويمكن للمستخدمين الآن تنزيل وورد وإكسل وباور بوينت مجانًا من متجر Meta Quest.

وكشفت الشركة للمرة الأولى أنها ستطلق تجارب تطبيق Microsoft 365 لنظاراتها خلال حدث Connect 2022.

كما وعدت ميتا المستخدمين بالوصول إلى تيمز وأوتلوك وتجربة ويندوز بصفتها جزءًا من شراكتها مع مايكروسوفت.

ويحتاج المستخدمون للحصول على حساب مايكروسوفت وتسجيل الدخول إليه مرة واحدة من أجل استخدام تطبيقات مجموعة أوفيس الأساسية عبر النظارات.

وتأتي التطبيقات بأحجام صغيرة جدًا لأنها تعمل عبر السحابة، وهي سريعة التنزيل، وتحافظ على الأداء العالي في نظارة Quest.

ويمكن استخدام المهام المتعددة بين التطبيقات بسرعة من خلال النقر على الأيقونات الموجودة عبر شريط القائمة في الجهة السفلية من واجهة مستخدم Quest.

كما يمكن تشغيل التطبيقات الثلاثة معًا في الوقت نفسه عبر Quest عن طريق الضغط المستمر على أيقونة كل تطبيق عبر شريط القائمة مع سحب الأيقونة إلى أحد مواضع النافذة الثلاثة المتاحة.

ولم تُحسن مايكروسوفت التطبيقات للواقع الافتراضي، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى التعامل مع الأيقونات الصغيرة والعناصر الأخرى التي قد لا تعمل بشكل جيد في البيئة.

كما أنه ليس من السهل الكتابة عبر لوحة المفاتيح التي تظهر عبر شاشة Quest، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى ربط ملحقات البلوتوث إذا كانوا بحاجة إلى إنجاز بعض الأعمال، إذ يعد من السهل التعامل مع التطبيقات مثل هذه باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح.

يشار إلى أن مايكروسوفت أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر تطبيق خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية XCloud عبر Quest.