سيجيت تكشف عن قرص SkyHawk AI CMR HDD بحجم قدره 24 تيرابايت

كشفت سيجيت (Seagate)، الشركة المتخصصة عالميًا في حلول البنية التحتية لتخزين البيانات الكبيرة الحجم، عن القرص الجديد SkyHawk AI HDD بحجم قدره 24 تيرابايت.

بعد إطلاق سيجيت في الآونة الأخيرة قرص Exos X24 بحجم قدره 24 تيرابايت والمستند إلى تقنية التسجيل المغناطيسي التقليدي (CMR)، كشفت أيضًا عن قرص SkyHawk AI الذي يلبي احتياجات الشركات المتزايدة لتخزين البيانات الهائلة ضمن مراكز حوسبة الحافة.

مع ازدياد حجم التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن الأداء والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) يعتمدان بنحو متزايد على قدرة المنظمات على تخزين مجموعات ضخمة من البيانات والوصول إليها بكفاءة.

يمكن القول إن قرص SkyHawk AI مصمم خصوصًا لمسجلات الفيديو عبر الشبكة (NVR)، وهو نوع من مسجلات الفيديو الرقمية التي تتيح تسجيل وتشغيل وإدارة كاميرات IP عبر الشبكة، المزودة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لتطبيقات أمان حوسبة الحافة، ويلبي متطلبات الأنظمة المتقدمة لتحليل وتسجيل لقطات الفيديو.

قرص SkyHawk AI يدعم قرابة 10 آلاف ساعة من تسجيل الفيديو، ومن ذلك أعباء العمل الثقيلة لأنظمة المراقبة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع ضمان عدم انخفاض معدل الإطارات أثناء التسجيل مع البرنامج الثابت ImagePerfect AI من شركة سيجيت.

كما يتميز قرص SkyHawk AI بموثوقية عالية تصل إلى 2.5 مليون ساعة من متوسط العمر التشغيلي بين الأعطال (MTBF)، ومعدل عبء العمل الذي يصل إلى 550 تيرابايت/ السنة، وهو يعادل 3 أضعاف أقراص HDD للمراقبة القياسية ويعادل 10 أضعاف معدل عبء العمل لأقراص HDD المكتبية.

وتعمل أداة SkyHawk Health Management على مراقبة وضع القرص وظروف استخدامه وتوصي باتخاذ إجراءات وقائية إذا لزم الأمر لحماية القرص من أي ضرر. يأتي قرص SkyHawk AI مع ضمان محدود لمدة قدرها 5 سنوات، و 3 سنوات من خدمة استعادة البيانات من شركة سيجيت.

سيكون قرص SkyHawk AI بحجم قدره 24 تيرابايت متاحًا للبيع هذا الشهر بسعر يبلغ 599 دولارًا.