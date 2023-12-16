سامسونج تستعد لتقديم شاشة QD-OLED بمعدل تحديث قدره 360 هرتزًا

تستعد العديد من الشركات المصنعة للكشف عن تشكيلة من شاشات QD-OLED في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2024) في لاس فيغاس الشهر المقبل.

وقد بدأت فعلًا العديد من الشركات بترويج تشكيلتها من شاشات العرض، مثل MSI و AORUS وأسوس، وسامسونج التي أعلنت أيضًا أنها بدأت مرحلة الإنتاج بكميات كبرى لشاشة QD-OLED بحجم قدره 31.5 بوصة وبدقة عرض قدرها 4K، وتخطط لتقديم شاشة أخرى بحجم قدره 27 بوصة بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا مع معدل تحديث متحرك قدره 360 هرتزًا.

وتستخدم سامسونج تقنية الطباعة بالحقن الفائقة الدقة (UPD) لزيادة كثافة بكسلات شاشة العرض QD-OLED بحجم قدره 31.5 بوصة وبدقة قدرها 4K إلى 140 بكسلًا لكل بوصة (PPI)، مما يعادل كثافة بكسلات شاشة تلفاز بدقة عرض قدرها 8K وحجم قدره 65 بوصة.

تهدف سامسونج إلى جذب مستخدمي أجهزة الحواسيب الشخصية بنسب عرض إلى ارتفاع مألوفة وكثيرة الانتشار مثل 16:9. ووفقًا لشركة سامسونج، يُقدر وصول شحنات شاشات QD-OLED إلى 600 ألف شاشة بحلول نهاية عام 2023، أي 4 أضعاف ما كانت عليه في عام 2022.

كما تدعي شركة سامسونج أن الشاشات التي بحجم قدره 30 بوصة وبدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا أصبحت الآن شاشة شائعة الاستخدام، وسامسونج واثقة أيضًا من أن اللاعبين سيتجهون إلى شاشات بدقة عرض قدرها 4K في عام 2024، ولكن معدل اعتمادها بين اللاعبين يعد بطيئًا. وعند دخولك إلى الاستطلاع الشهري من ستيم (Steam Hardware Survey) في شهر نوفمبر عام 2023، فإن نسبة قدرها 3.72% فقط من المستخدمين لديهم شاشات بدقة عرض قدرها 4K، وقرابة 15.97% لديهم شاشات بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا وقرابة 60.09% لديهم شاشات بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا.

تقول سامسونج أيضًا إنها وصلت فعلًا إلى معدل تحديث متحرك قدره 360 هرتزًا وزمن الاستجابة الذي يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية على شاشة QD-OLED بحجم قدره 27 بوصة ودقة عرضة QHD باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (Quantum Enhancer).

كل التوقعات تؤكد أن سامسونج ستكشف عن شاشاتها الجديدة في معرض CES 2024 المقرر أن ينطلق بين 9 من يناير و 12 من يناير.