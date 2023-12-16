سامسونج تدرب نموذج “غاوس” على الأبحاث الأكاديمية

عقدت سامسونج شراكة مع المعهد الكوري للاتصالات وعلوم المعلومات من أجل تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “غاوس Gauss” على آلاف الأبحاث الأكاديمية التي يتيحها المعهد.

ووفقًا للشراكة التي وقعها الطرفان، فسيكون لنموذج سامسونج للذكاء الاصطناعي التوليدي حق الوصول إلى نحو 20 ألف بحث علمي أكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت شركة سامسونج للأبحاث Samsung Research: “هذه هي الخطوة الأولى لتعاون هادف بين شركة تكنولوجيا عالمية وجمعية أكاديمية”، مشيرةً إلى عزمها مواصلة توسيع التعاون مع الجمعيات الأكاديمية في مختلف المجالات في المستقبل.

وستُستخدم الأبحاث الأكاديمية في تدريب نموذج غاوس على النصوص والمعادلات والرسوم البيانية والأشكال التوضيحية المبنية على الحقائق العلمية، لتعزيز قدرات النموذج الجديد.

وكانت سامسونج قد كشفت عن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي غاوس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليُعد أساسًا للمنتجات والتقنيات الجديدة التي ستقدمها سامسونج للجمهور.

ويتكون سامسونج غاوس من 3 نماذج رئيسية؛ نموذج لغة توليدي، ونموذج لإنشاء الأكواد البرمجية، وآخر لتوليد الصور وتعديلها.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج سلسلة جالاكسي S24 مطلع العام المقبل كأولى الهواتف الذكية التي تقدم أدوات للذكاء الاصطناعي معتمدة على نموذج غاوس.

ويتوقع أن تأتي كافة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مع تحديث One UI 6.1 القادم، الذي سيكون موجودًا بشكل افتراضي في هواتف جالاكسي S24.

وستتيح سامسونج أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا لموظفيها بعد أن فرضت حظرًا على استخدام أي أدوات خارجية مماثلة عقب واقعة تسريب بيانات للشركة.