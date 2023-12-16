إنستاجرام تطرح قوالب قصة جديدة قابلة للتخصيص

أطلقت إنستاجرام ميزة جديدة تمنحك القدرة على إنشاء قوالب Add Yours المخصصة باستخدام الصور والنصوص والصور المتحركة GIF، مما يسمح لك بإنشاء قصصك التي يمكن للمتابعين التفاعل معها، الأمر الذي يوفر طريقة أخرى من أجل تحفيز التفاعل.

ويمكنك الآن إنشاء إصدارات قابلة لإعادة الاستخدام من تنسيقات قصصك، مما يتيح لك تجميع اختبارات مخصصة ومطالبات وما إلى ذلك، بناءً على الأدوات الموجودة.

ولا يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة قالبك تغيير ما حددته، مع أنه يمكنهم الإضافة إليه.

ويمكنك أيضًا استخدام قوالب إنستاجرام الخاصة، إما بصفتها أساسًا أو بصفتها مصدرًا للإلهام، ويمكنك إنشاؤها عن طريق النقر على أيقونة النرد في الجزء السفلي من شاشة التأليف.

وقالت إنستاجرام: “يستطيع الأشخاص تطوير ونشر قوالب Add Yours المخصصة عن طريق إضافة الصور المتحركة والنصوص وصور المعرض في قالب القصة. توفر قوالب القصة Add Yours للأشخاص المزيد من الطرق للتعبير عن إبداعهم في القصص ومشاركة ما يدور في أذهانهم مع متابعيهم”.

وتعد القوالب المخصصة بمنزلة إضافة ممتعة إلى الملصق التفاعلي Add Yours، الذي أطلقته المنصة في عام 2021، ويمنحك القدرة على الاستجابة لطلب مستخدم آخر للنشر عبر قصتك.

ويستطيع أي شخص الآن أخذ مطالبة Add Yours وإضافة لمسة خاصة به إليها، مما يسمح بالمزيد من التعبير الإبداعي والتعاون.

وأضافت إنستاجرام في شهر يوليو ميزة متصفح القوالب إلى Reels، مما يتيح لك اكتشاف القوالب المعدة سابقًا وتخصيصها من أجل إضافتها إلى مقاطعك المرئية.

كما أصدرت منصة مشاركة الصور أداة تحرير الخلفية بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مما يمنح المستخدمين القدرة على تغيير خلفيتهم من خلال المطالبات.

وتساعد قوالب Add Yours المخصصة إنستاجرام في الاستفادة من مجموعة جديدة من الاتجاهات، من خلال منح مستخدميها الذين يزيد عددهم عن مليار شخص فرصة إنشاء قوالب خاصة، التي قد تشهد ظهور مطالبات وخيارات تفاعل جديدة.