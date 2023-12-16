أسوس تكشف عن حاسوب ZenBook 14 بمعالج إنتل كور ألترا

كشفت شركة أسوس التايوانية عن الحاسوب المحمول الجديد ZenBook 14 OLED طراز (UX3405) بمعالجات إنتل كور ألترا الجديدة.

ويأتي الجهاز بشاشة قابلة للمس قياسها 14 إنشًا بدقة 3K من نوع أولِد، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي تتيح تجربة بصرية مميزة.

وتطرح أسوس الجهاز بمعالجات إنتل كور ألترا 9 و 7 و 5 الجديدة العالية الأداء من فئة H، التي تأتي بتحسينات كبيرة في الأداء واستهلاك الطاقة وتحسين دعم الرسوميات، بجانب الدعم الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحتوي الجهاز على معالج الرسوميات إنتل آرك بالإضافة إلى شريحة لتسريع الأداء معتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكنها تنظيم المهام وتقليل استهلاك الطاقة، علمًا بأن الجهاز يأتي بنظام التشغيل ويندوز 11 هوم أو برو مثبتًا عليه افتراضيًا.

ويحمل الجهاز بطارية سعتها 75 واطًا/ ساعة، يمكنها أن تدوم حتى 15 ساعة من الاستخدام عند شحنها كاملةً باستخدام الشاحن المرفق الذي تبلغ قوته 65 واطًا، ويجري شحن الجهاز من خلال منفذ USB-C.

ويأتي الجهاز بسعة تخزينية مساحتها تيرابايت، وذاكرة عشوائية بحجم 32 جيجابايت، ويبلغ سمك الجهاز زهاء 15 ميليمترًا، كما لا يتخطى وزنه 1.2 كيلوجرام مع تصميم معدني.

ويضم الجهاز سماعات خارجية مميزة من شركة Harman Kardon، كما أنها داعمة لتقنية Dolby Atmos.

وتطرح شركة أسوس حاسوب ZenBook 14 OLED الجديد بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي، ويمكن الحصول عليه من متجرها الإلكتروني، كما ستتيحه في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.