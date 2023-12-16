آبل تكشف عن نظام “التسعير المشروط” في متجر آب ستور

أعلنت آبل نظام تسعير جديد في متجر آب ستور، أطلقت عليه اسم “التسعير المشروط”، وفقًا لما جاء عبر موقع آبل للمطورين.

وقالت الشركة إن نظام التسعير الجديد يعطي المطورين طريقة جديدة من أجل جذب المشتركين والإبقاء عليهم، عبر تقديم أسعار اشتراكات مُخفّضة لهم بشرط أن يكون لهم فعليًا اشتراك آخر مختلف.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمطور تقديم حسم على سعر الاشتراك في أحد التطبيقات التي يعرضها في متجر آب ستور، ويكون الحصول على هذا الحسم مرهونًا باشتراك المستخدمين في أي تطبيق آخر له.

ويمكن تطبيق ميزة التسعير المشروط الجديدة على الاشتراكات من مطور واحد أو مطورين مختلفين.

ويمكن للعملاء اكتشاف حسومات الأسعار وفق نظام التسعير المشروط داخل التطبيقات والألعاب نفسها، أو في المواضع المخصصة في متجر آب ستور، أو في قنوات التسويق المختلفة خارج المتجر.

وتساعد آبل العملاء على إدارة تلك التخفيضات السعرية، مما يوفر للعملاء تجربة شراء واسترداد سلسة.

وتقول آبل إنها تجرب حاليًا تلك الميزة الجديدة، ويمكن للمطورين الاشتراك من أجل إعلامهم عند توفر المزيد من التفاصيل في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقد تشجع تلك الخطة الجديدة للتسعير المستخدمين على شراء المزيد من الاشتراكات في متجر آب ستور، الذي تجاوزت أرباح المطورين منه ما يزيد على 320 مليار دولار منذ إطلاقه عام 2008 وحتى نهاية عام 2022 الماضي، وفقًا لما ذكرته آبل في تقرير سابق.