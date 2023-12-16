آبل تصلح ثغرة تتيح اختراق هواتف آيفون عبر بلوتوث

أصلحت آبل ثغرة خطيرة في هواتف آيفون تسمح باختراقها لاسلكيًا عبر تقنية بلوتوث باستخدام أجهزة تُسمى “فليبر زيرو Flipper Zero”.

ويؤدي ذلك الاختراق إلى إرسال وابل من النوافذ المنبثقة إلى هواتف آيفون، مما يسبب قفلها وتعطلها.

ومع أن شركة آبل لم تكشف رسميًا عن إصلاح تلك الثغرة، إلا أن التقارير الأمنية أكدت أن آبل قدمت إصلاحًا في تحديث iOS 17.2 عالج تلك الثغرة.

وقد اعتمد المخترقون في شن هجماتهم على أجهزة “فليبر زيرو Flipper Zero”، وهي أجهزة صغيرة متعددة الاستخدامات، تُستخدم عادةً لأغراض بحثية لاختبار أمان الأجهزة والشبكات، كما تُستخدم أيضًا كأداة اختراق.

وعمد المخترقون إلى تثبيت برنامج خارجي على تلك الأجهزة يُسمى Flipper Xtreme، حيث يتيح خاصية تسمح بإرسال عدد هائل من التنبيهات تظهر في شكل نوافذ منبثقة متتابعة في هواتف آيفون المستهدفة.

وكانت الطريقة الوحيدة لمنع الهجمات هي تعطيل تقنية بلوتوث تمامًا في هواتف آيفون، قبل أن تتمكن آبل من معالجة تلك الثغرة الأمنية مع تحديث iOS 17.2.

وعند محاولة قفل هواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 17.2 باستخدام أجهزة Flipper Zero، لا يظهر سوى عدد قليل من النوافذ المنبثقة. ولحسن الحظ، فإن العدد القليل من النوافذ المنبثقة لا يكفي لتعطيل هواتف آيفون كما كان الوضع قبل إطلاق تحديث iOS 17.2.

ولم تعلق آبل رسميًا على تلك التقارير حتى الآن، كما لم تنشر أي توضيحات تخص تلك الثغرة في ملف التغييرات المرفق بالتحديث الأخير.