آبل تحذر من استخدام الشواحن غير المرخصة لساعتها الذكية

نشرت شركة آبل مستند دعم عبر موقعها الرسمي يحذر من استخدام شواحن غير مرخصة لساعتها الذكية Apple Watch.

وأشارت آبل إلى أن تلك الشواحن قد تشحن الساعة ببطء، أو تلحق أضرارًا بها مثل تقليل العمر الافتراضي للبطارية.

ووفقًا لآبل، فإن مالكي ساعتها الذكية يجب عليهم فقط استخدام الشواحن التي تصنعها آبل نفسها أو تلك الحاصلة على ترخيص MFI الذي تمنحه الشركة لشركائها المعتمدين.

وأرفقت آبل صورًا لشواحن ساعتها الذكية الأصلية مع توضيح للنصوص والعلامات التنظيمية التي قد تكون موجودة عليها.

وقالت الشركة في مستند الدعم: “قد تحتوي الشواحن التي لم تصنعها آبل على ألوان أو نصوص أو تصميمات أخرى مختلفة على سطح موصل الشحن”.

ووفرت آبل أيضًا قائمة بأرقام الطرز لكافة الكابلات التي أنتجتها حتى الآن، كما تقدم تعليمات لكيفية التحقق من الشركة المصنعة للشاحن باستخدام حاسوب ماك.

وتقول آبل إنه يمكن للعملاء التأكد من أنهم يستخدمون شاحنًا مرخصًا من خلال البحث عن الملصق المخصص أو البحث في قاعدة بيانات آبل العامة للملحقات المعتمدة الحاصلة على ترخيص MFi.

ويُنصح بشكل عام بالابتعاد عن استخدام شواحن غير أصلية عند شحن أي جهاز، إذ قد تؤدي تلك الشواحن إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة، والتأثير سلبًا في عمر البطارية، كما قد تزيد احتمالية حدوث التماس كهربائي، مما يؤدي إلى حدوث حرائق أو تلف الأجهزة التي يجري شحنها.