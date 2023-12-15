Stability AI تقدم برنامج العضوية وسط المصاعب المالية

أعلنت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي Stability AI رسميًا برنامج العضوية الذي يقدم ثلاثة مستويات تلبي احتياجات قاعدة المستخدمين المتنوعة، من الأفراد إلى الشركات الكبرى.

ويتاح المستوى الأول غير التجاري مجانًا للاستخدام الشخصي والأبحاث، مما يوفر إمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من النماذج الأساسية.

ويستهدف المستوى الاحترافي، بسعر مقداره 20 دولارًا شهريًا، المبدعين والمطورين والشركات الناشئة، ويقدم استخدامًا تجاريًا مستضافًا ذاتيًا للنماذج الأساسية وإمكانية الوصول إلى مجتمع ديسكورد الحصري، وتتيح الشركة حسومات لأولئك الذين يواجهون مشاكل مالية.

ويشتمل المستوى المؤسسي على فوائد من المستوى الاحترافي مع خيار إدماج مزايا مؤسسية إضافية، مثل الدعم وهندسة الحلول، وهو مصمم من أجل الشركات الكبيرة، ويأتي بأسعار مخصصة حسب العميل.

ويتوفر لدى العملاء خيارات نشر متعددة، ومنها العضوية، أو منصة مطور واجهة برمجة التطبيقات الذاتية الخدمة، أو من خلال شركاء مزودي الخدمة السحابية.

وقد تحتوي إصدارات النماذج السابقة على تراخيص منفصلة، ويمكن الوصول إليها عبر Hugging Face.

وتهدف Stability AI إلى جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة في متناول الجميع.

وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز التقدم التكنولوجي المبتكر الذي يمكن الوصول إليه، وتمكين المحترفين والمبدعين.

وتركز العضوية على إمكانية الوصول، إلى جانب إعطاء الأولوية أيضًا للسلامة والخصوصية والأمان.

وتتيح Stability AI للمستخدمين إمكانية التوسع والابتكار من خلال توفير حلول مرنة وقابلة للتحكم، وذلك مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بياناتهم ومنتجاتهم داخل بيئتهم.

وأُسست Stability AI في عام 2019، وقد جمعت تمويلًا كبيرًا، ويشمل ذلك جولة في عام 2022 بقيمة مقدارها 100 مليون دولار.

وبدأت الشركة مع نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Stable Diffusion الذي يحول النص إلى صورة.

ويعد نموذج العضوية الجديد بمنزلة محاولة من أجل توحيد كيفية استخدام نماذج Stability AI للأغراض التجارية، مما يتيح عمليات نشر مؤسسية واسعة، بالإضافة إلى السماح للشركات الأخرى ببناء أعمال تجارية بالاعتماد على النماذج.

وأعلنت Stability AI برنامج عضويتها وسط التحديات المالية، التي دفعت المستثمرين إلى الضغط من أجل عملية بيع محتملة مع حث رئيسها، عماد مستقي، على التنحي.

وحققت الشركة في شهر أغسطس إيرادات بقيمة 1.2 مليون دولار، وكان من المتوقع هذا الشهر أن تصل إلى 3 ملايين دولار من خلال البرامج والخدمات، وفقًا لمنشور نشره مستقي عبر إكس وحذفه لاحقًا.