OpenAI تمنح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة مليون دولار

تفتح OpenAI الباب أمام مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من أجل التقدم بطلب للحصول على دفعة تمويلية بقيمة مليون دولار وموارد معلوماتية وتعليمية حصرية من صندوقها للشركات الناشئة، مقابل المشاركة في برنامج مدته ست ساعات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع.

ويستطيع الأشخاص الذين لا يمتلكون أي خبرة سابقة في الذكاء الاصطناعي أو الذين لا يستخدمون منتجات OpenAI التقديم.

ونشر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، والرئيسة التنفيذية للتكنولوجيا، ميرا موراتي، رابطًا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، لتدوينة تعلن إطلاق برنامج Converge 2.

ويعد البرنامج بمنزلة النسخة الثانية من صندوق الشركات الناشئة من OpenAI، إذ أطلقت الشركة في شهر ديسمبر 2022 برنامج Converge.

وتدعو الشركة المتقدمين المحتملين لمؤسسي الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم من أجل التقدم مع الحد الأدنى من المعلومات عن أنفسهم وأفكارهم عبر موقع OpenAI الإلكتروني من أجل تلقي التمويل، بالإضافة إلى التدريب والخبرة من أجل توجيه عملية تشكيل شركاتهم ونموها.

ويختار صندوق الشركات الناشئة التابع لشركة OpenAI ما بين 10 و 15 شركة مختلفة من أجل تمويلها، بقيمة تصل إلى مليون دولار لكل منها.

ولا يعد هذا التمويل مهمًا لمعظم الشركات الناشئة التي تعلن جولات تأسيسية بملايين الدولارات، مع أنه مفيد للغاية لأولئك الذين هم في مرحلة ما قبل التأسيس والمراحل الأولى من رحلة التفكير وبناء الشركة.

وتريد OpenAI أن تسمع منك حتى لو لم تكن قد كتبت سطرًا من التعليمات البرمجية أو جمعت دولارًا واحدًا ولا تزال فكرتك في رأسك، وفقًا لنموذج الطلب عبر الإنترنت.

ويحتاج المتقدمون إلى تقديم أسمائهم، ووصف من سطر واحد لشركتهم، وروابط للحسابات الاجتماعية للمتقدمين المؤسسين، ورابطًا لمقطع فيديو مدته 30 ثانية يعرض الفكرة.

ولا تفرض OpenAI على المتقدمين استخدام واجهات برمجة تطبيقات منتجاتها، أو الالتزام باستخدامها، إذ إن البرنامج مخصص لأي شخص يبني أو يطمح في البناء بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتظل عملية تقديم الطلبات مفتوحة حتى 26 يناير 2024، ويبدأ البرنامج في المدة الممتدة ما بين 11 مارس 2024 و 19 أبريل 2024، مع أن الالتزام محدد بمدة ست ساعات أسبوعيًا.

ويستطيع الناجحون الحضور من بعد، مع تنظيم الأسبوعين الأول والأخير من البرنامج بصفتها أحداثًا شخصية في سان فرانسيسكو، وتغطي OpenAI تكاليف السفر.

وتوفر الأسابيع المتوسطة مرونة من أجل المشاركة من بعد، مع أنه يوصى بشدة بالحضور الشخصي.

وصممت الشركة البرنامج من أجل تقديم تجربة التعلم والتطوير، ويشارك المشاركون في المحادثات التقنية وساعات العمل والمناسبات الاجتماعية.

وتتاح لهم أيضًا الفرصة من أجل التفاعل مع مؤسسي الشركات الناشئة، واكتساب خبرة بخصوص الفرص والتحديات الملحة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ولا تعد الخبرة السابقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي شرطًا أساسيًا، مما يفتح البرنامج أمام مجموعة واسعة من المبتكرين.