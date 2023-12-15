يوتيوب تغير طريقة عرض الإعلانات في أجهزة التلفاز

أعلنت جوجل تغيير طريقة عرض الإعلانات في يوتيوب في أجهزة التلفاز الذكية، بحيث تصبح الفواصل الإعلانية قليلة العدد وتستمر لمدة طويلة.

ووفقًا للبيان الصادر عن جوجل، فإن تلك التغييرات تهدف إلى “تحسين تجربة البث” استنادًا إلى استطلاع رأي للمشاهدين، الذين قالوا إنهم يفضلون تجميع الإعلانات معًا بدلاً من تقسيمها خلال الفيديو.

وسوف تؤدي تلك التغييرات الجديدة إلى ظهور خيار تخطي الفاصل الإعلاني بعد نحو دقيقة من تشغيله، بحسب ما جاء في العرض التوضيحي الذي نشرته جوجل، علمًا بأنه كان يمكن تخطي الإعلانات في يوتيوب بعد مرور 5 إلى 10 ثوانٍ فقط من تشغيلها، لكن في المقابل، ستُعرض فواصل إعلانية قليلة في بقية الفيديو.

وسيرى المستخدمون أيضًا الوقت المتبقي حتى نهاية الفاصل الإعلاني بدلًا من عرض عدد الإعلانات، وهو تغيير زعمت جوجل أيضًا الإقدام عليه استنادًا لآراء المشاهدين.

وبالإضافة إلى ذلك، ستبدأ يوتيوب عرض الإعلانات بين مقاطع الفيديو القصيرة “Shorts” في أجهزة التلفاز الذكية، بعد أن كانت تظهر فقط في الأجهزة المحمولة والويب، ويمكن تجاوزها باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

وقالت جوجل إن مشاهدات مقاطع الفيديو القصيرة على في تطبيق يوتيوب في أجهزة التلفاز الذكية قد زادت بنسبة 100% منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت جوجل قد أتاحت للمستخدمين إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts في أجهزة التلفاز نهاية العام الماضي.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة بالأساس من أجل زيادة عائدات الإعلانات في وقتٍ تشدد فيه جوجل القيود على استخدام أدوات حجب الإعلانات عند مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب، لإجبار المستخدمين على مشاهدة الإعلانات، أو الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” لإزالة كافة الإعلانات والحصول على مزايا أخرى إضافية.