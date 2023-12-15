متصفح فايرفوكس في أندرويد يدعم تثبيت الإضافات 

أعلنت شركة موزيلا إطلاق أكثر من 450 إضافة لمتصفح فايرفوكس في نظام أندرويد، حيث تتيح تلك الإضافات الكثير من المزايا والخيارات التي لا تتوفر في الإصدار الأصلي من المتصفح.

وتساعد تلك الإضافات المستخدمين في تخصيص متصفح فايرفوكس في أجهزتهم المحمولة حسب احتياجاتهم، حيث تشمل أدوات لتعزيز الخصوصية ومكافحة التتبع، وحظر المحتوى غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى أدوات الإنتاجية، وحجب الإعلانات، وتخصيص تجربة التصفح في المواقع المختلفة كتحويل كافة مواقع الويب إلى الوضع المظلم أو الحصول على طريقة مناسبة لإدارة علامات التبويب.

وكانت فايرفوكس قد أنهت دعم تثبيت الإضافات قبل ثلاثة أعوام عند إطلاق النسخة الجديدة المعاد تصميمها من متصفح فايرفوكس للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، وقد شكل ذلك مشكلة كبيرة لمستخدمي المتصفح الذين كانوا يحرصون على تثبيت إضافاتهم المفضلة.

وكانت شركة موزيلا – مطورة متصفح فايرفوكس – قد وعدت في وقتٍ سابق بإعادة دعم الإضافات في متصفحها في نظام أندرويد قبل نهاية العام الجاري، وتعاونت مع مطوري الإضافات بنشر التعليمات اللازمة لتعديلها وجعلها متوافقة مع نسخة المتصفح التي تعمل في نظام أندرويد.

وقال جورجيو ناتيلي، مدير الهندسة في فايرفوكس، في البيان الرسمي الصادر عن الشركة: “إن فرصة الابتكار هائلة، وسوف يتحسن الأمر مع ابتكار المطورين في هذه المساحة الجديدة والمثيرة”.

وتسعى شركة موزيلا إلى تعزيز حضور متصفح فايرفوكس في الأجهزة المحمولة، حيث يحظى حاليًا بحصة سوقية ضئيلة لا تتجاوز نسبتها 0.5% في سوق متصفحات الأجهزة المحمولة، كما يواجه منافسة قوية من متصفحات جوجل كروم وسفاري وأوبرا بالإضافة إلى متصفح سامسونج.