رسمياً: إطلاق قناة aitnews على تطبيق واتساب

أعلنت البوابة التقنية، المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية، رسمياً اليوم إطلاق قناتها على تطبيق واتساب؛ وذلك في خطوة جديدة من شأنها تعزيز بقاء المتابعين على اطلاع فوري بأحدث المستجدات والأخبار التقنية في المنطقة والعالم.

ويُمكن للمهمتين والمختصين الآن متابعة قناة aitnews على واتساب من خلال اتباع الرابط التالي والنقر على زر متابعة، أو من خلال البحث في قنوات واتساب باستخدام معرف aitnews أو “البوابة التقنية”.

يُذكر أن لدى البوابة التقنية حسابات نشطة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: إكس، وفيسبوك، ويوتيوب، وإنستاجرام، ولينكدإن، وتيليجرام، وساوندكلاود، وتيك توك، هذا بالإضافة إلى النشرة البريدية اليومية والنشرات المتخصصة.

لمتابعة قناة aitnews على تطبيق واتساب، انقر هنا.