حصاد 2023.. أفضل الحواسيب المحمولة من Dell

تُنتج شركة Dell مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة التي تمتاز بقوة الأداء، والمتانة، وتوفر هذه الشركة حواسيب مناسبة للألعاب تعمل بمعالج قوي، وتضم وحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بسرعة الأداء، وشاشات بمواصفات قوية.

من ناحية أخرى، توفر Dell حواسيب محمولة مناسبة للطلاب والأعمال المكتبية وتعدد المهام، بالإضافة إلى الحواسيب التي تندرج ضمن فئة 2 في واحد، التي تأتي مع شاشة تعمل باللمس ويمكن استخدامها كجهاز لوحي.

فإذا كنت تفكر في شراء حاسوب محمول جديد من Dell، يمكنك اختيار واحد من الحواسيب التالية التي تُعدّ من أفضل الحواسيب المحمولة من Dell في عام 2023:

1- حاسوب Dell XPS 15:

يتمتع Dell XPS 15 بالأداء القوي، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات تمتاز بسرعة الأداء، وشاشة مشرقة، كما يتمتع بعمر البطارية الطويل.

يأتي هذا الحاسوب في هيكل أنيق ونحيف، ويضم شاشة بقياس قدره 15.6 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتمتاز بسطوع قدره 500 شمعة/ المتر المربع، كما تمتاز بأنها تُظهر الألوان واضحة وبتباين عالٍ.

يعمل حاسوب Dell XPS 15 بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13700H)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia RTX 4050)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة، ويُباع بسعر قدره 2149 دولارًا.

2- حاسوب Dell Precision 3480 Workstation:

يضم حاسوب Dell Precision 3480 Workstation شاشة من نوع (IPS) بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة تبلغ 1920 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5-1335U)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُباع حاسوب Dell Precision 3480 Workstation بسعر قدره 1090 دولارًا.

3- حاسوب Dell Alienware m18:

يأتي حاسوب Alienware M18 في هيكل متين وتصميم جذاب، ويضم لوحة مفاتيح مريحة وسريعة الاستجابة وشاشة مشرقة وكبيرة، ويعمل بمعالج قوي ويضم وحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بالسرعة العالية، ويُعدّ أفضل حاسوب محمول مناسب للألعاب من Dell.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 18 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 480 هرتزًا، ويضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل حاسوب Alienware M18 بمعالج (AMD Ryzen 9 7845HX)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 4070)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Dell Alienware m18 بسعر قدره 2550 دولارًا.

4- حاسوب Dell G15:

يمتاز حاسوب Dell G15 بقوة الأداء وسرعة الاستجابة، ويُعدّ مناسبًا للألعاب الكثيفة، ويضم هذا الحاسوب شاشة كبيرة بقياس قدره 15.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 720 بكسلًا.

يعمل حاسوب Dell G15 بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7 13650HX) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 4050)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Dell G15 بسعر قدره 1150 دولارًا.

5- حاسوب Dell Inspiron 16:

يُعدّ حاسوب Dell Inspiron 16 خيارًا مناسبًا للعمل والدراسة واللعب، فهو يعمل بمعالج قوي، ويضم شاشة تمتاز بالدقة العالية وتعمل باللمس، ويتمتع بتصميم متين.

يندرج هذا الحاسوب ضمن فئة 2 في واحد، ويضم شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتمتاز بسطوع قدره 300 شمعة/ المتر المربع، ويضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل حاسوب Dell Inspiron 16 بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-1360P)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe) ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Dell Inspiron 16 بسعر قدره 1100 دولار.

6- حاسوب Dell XPS 13 2-in-1:

يُعد Dell XPS 13 2-in-1 أفضل حاسوب محمول من Dell يندرج ضمن فئة 2 في واحد؛ إذ يأتي مع شاشة تعمل باللمس يمكن فصلها عن لوحة المفاتيح واستخدامها كجهاز لوحي، ويأتي الحاسوب مع قلم إلكتروني يمكنك استخدامه لتدوين الأفكار والملاحظات، وتصفح الويب وغير ذلك.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 13 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 2880 بكسلًا، وتمتاز بسطوع قدره 500 شمعة/ المتر المربع، ويضم كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

يعمل حاسوب Dell XPS 13 2-in-1 بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i5-1230U)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe) ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يُباع حاسوب Dell XPS 13 2-in-1 بسعر قدره 1249 دولارًا.

7- حاسوب Dell XPS 17:

يُعدّ حاسوب Dell XPS 17 مناسبًا للمصورين، والعاملين في مجال التصميم الجرافيكي والإنتاج الموسيقي وتحرير الفيديو، فهو يتمتع بمواصفات قوية؛ إذ يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13900H)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 4070) التي تضمن سير أعمال التصميم والتحرير بسلاسة.

يعمل هذا الحاسوب بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يضم حاسوب Dell XPS 17 شاشة كبيرة ومشرقة تأتي بقياس قدره 17 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 3840 بكسلًا، وتمتاز بسطوع قدره 500 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

يُباع حاسوب Dell XPS 17 بسعر قدره 3299 دولارًا.