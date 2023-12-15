جوجل تطور مساعد ذكاء اصطناعي لأجهزة Pixel يعتمد على Gemini

تطور جوجل مساعد ذكاء اصطناعي متطور جديد يسمى Pixie، الذي من المقرر أن يصل في العام المقبل مع Pixel 9 و Pixel 9 Pro، ويتوافق هذا مع وعد جوجل برفع مستوى تجربة المستخدم من خلال بعض المزايا الذكاء الاصطناعي.

ويستطيع Pixie أداء المهام المعقدة والمتعددة الوسائط، مثل توجيهك إلى المتجر القريب لشراء منتج صورته بهاتفك الذكي، استنادًا إلى النموذج اللغوي الكبير الجديد Gemini، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

ويهدف Pixie إلى معالجة المواقف التي يفشل فيها مساعد جوجل، وخاصة في وضع عدم الاتصال.

ويعد هذا المساعد الجديد حصريًا لأجهزة Pixel، ويستخدم البيانات من منتجات جوجل، مثل جيميل والخرائط.

ويساعده ذلك في التطور ليصبح إصدارًا مخصصًا من مساعد جوجل. ويعد Pixie منتجًا منفصلًا عن مساعد جوجل مع Bard الذي عرضته في شهر أكتوبر الشركة خلال فعاليات مؤتمر Made By Google.

ويظهر التقرير أن جوجل تجري تغييرات جذرية على خريطتها للذكاء الاصطناعي من أجل إبقاء OpenAI المنافسة في مرمى البصر.

وكشفت جوجل في الأسبوع الماضي عن نموذجها اللغوي الكبير Gemini بصفته ردًا على النموذج اللغوي الكبير GPT-4 من OpenAI.

ووصفت الشركة Gemini بأنه أقوى نموذج لغوي كبير بنته، وأعلنت أيضًا أن Gemini قادم إلى أندرويد عبر منتج جديد يسمى Nano، مما يمنح هاتفك القدرة على تنفيذ أشياء، مثل تلخيص المحادثات والمكالمات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأطلقت جوجل Gemini بصفته نموذجًا متكاملًا متعدد الوسائط، بدلًا من النماذج المتعددة المجمعة معًا.

ومن المفترض أن يسمح ذلك لنموذج Gemini بفهم جميع أنواع المدخلات والتفكير فيها بسلاسة، وهو أفضل من النماذج المتعددة الوسائط الحالية.

وقد يصبح Pixie الذي يدعمه Gemini مساعدًا شخصيًا متطورًا مقارنةً بمساعد جوجل الحالي. ويشغل Gemini أيضًا الجيل القادم من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Bard.

يشار إلى أنه قد يكون من الصعب على المستهلكين تعرف جميع عروض الذكاء الاصطناعي المختلفة من جوجل ومواكبة مجموعة منتجاتها، كما هو الحال في السابق، إذ قد تتضمن تشكيلتها Pixie و Bard و Gemini و Gemini Nano للهواتف الذكية و Gemini Pro لمتصفح كروم واستدعاء واجهة برمجة التطبيقات و Gemini Ultra.

وأبقت OpenAI الأمور بسيطة نسبيًا مع النموذج اللغوي الكبير GPT-4، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، ومولد الصور بالذكاء الاصطناعي DALL-E.