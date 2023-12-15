جوجل تطلق نماذج ذكاء اصطناعي توليدي للرعاية الصحية

أعلنت جوجل إطلاق MedLM، وهما نموذجان تأسيسيان مبنيان على Med-PaLM 2 ومصممان من أجل الإجابة عن الأسئلة الطبية وإنشاء رؤى من البيانات غير المنظمة وتلخيص المعلومات الطبية.

وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها تعلمت من خلال تجربة النماذج اللغوية الكبيرة مع مؤسسات الرعاية الصحية أن نماذج الذكاء الاصطناعي الفعالة مصممة من أجل معالجة حالات استخدام محددة.

وصممت جوجل النموذج الكبير الحجم من MedLM من أجل معالجة المهام المعقدة، في حين أنها صممت النموذج الصغير الحجم من MedLM بطريقة تجعله قابلًا للضبط وتوسيع نطاقه عبر المهام المختلفة.

وقالت الشركة: “قد يكون من المفضل التعامل مع تلخيص المحادثات من خلال نموذج واحد، في حين قد يكون من المفضل التعامل مع البحث في الأدوية من خلال نموذج آخر”.

ودخلت جوجل في شراكة مع شركة Augmedix الناشئة في مجال التوثيق السريري من أجل استخدام MedLM لتحويل البيانات إلى ملاحظات طبية، وأعلنت شركة أبحاث وتطوير الأدوية BenchSci أنها تستخدم التكنولوجيا من أجل اكتشاف الأدوية وتسريع عملية تطوير الأدوية.

كما تعاونت جوجل أيضًا مع Accenture من أجل زيادة اعتماد المؤسسات ومساعدة مؤسسات الرعاية الصحية في الاستفادة من MedLM.

في حين تعاونت مع Deloitte ومقدمي الرعاية الصحية من أجل مساعدة فرق الرعاية في الحصول على المعلومات من أدلة مقدمي الخدمة ووثائق المزايا، وذلك في سبيل مساعدة وكلاء مركز الاتصال في تحديد مقدمي الخدمة المناسبين للأعضاء.

ويتاح نموذجا MedLM لعملاء جوجل السحابيين المدرجين في القائمة المسموح بها عبر منصة تطوير الذكاء الاصطناعي Vertex AI.

وقالت الشركة: “نختتم العام من خلال توسيع نطاق وصول MedLM إلى المزيد من مؤسسات الرعاية الصحية. نحن متحمسون للتقدم والإمكانات المقبلة وعملنا المستمر في دفع الأبحاث المتقدمة في علوم الصحة والحياة إلى الأمام”.

واختبرت جوجل في شهر مارس نموذجها اللغوي الكبير Med-PaLM 2 عبر أسئلة على غرار امتحانات الترخيص الطبي الأمريكية، وذلك على مستوى المتقدمين للاختبار الخبراء، وحصل على دقة يزيد مقدارها عن 85 في المئة.

وحصل النموذج اللغوي الكبير أيضًا على درجة النجاح في MedMCQA، وهي مجموعة بيانات متعددة الاختيارات مصممة من أجل معالجة أسئلة امتحان القبول الطبي الواقعي.

وأظهر النموذج اللغوي الكبير Med-PaLM عند ظهوره للمرة الأولى دقة مقدارها 67.6 في المئة في الإجابة بشكل صحيح عن MedQA، وهي أسئلة على غرار امتحان الترخيص الطبي الأمريكي، وزادت الدقة بعد شهرين إلى مقدار 85 في المئة، ووصلت الدقة حاليًا إلى مقدار 92.6 في المئة.