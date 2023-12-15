جوجل تصدر أداة تشخيص وإصلاح لهواتف Pixel

أطلقت جوجل أداة من أجل مساعدة المستخدمين في تشخيص المشكلات المتعلقة بهواتف Pixel، وتتاح هذه الأداة الجديدة عبر جميع هواتف Pixel العاملة باللغة الإنجليزية.

ويمكن للمستخدمين تشغيل تطبيق Pixel Diagnostic عن طريق إدخال #*#7287#*# عبر لوحة الاتصال، ويتيح لك التطبيق اختبار جهازك بحثًا عن المشكلات قبل الإصلاح وبعده، ويمكنك التحقق بسهولة من أجل معرفة إذا كان هاتفك يعمل بشكل صحيح بعد إصلاحه.

وتوجد مجموعة من أدوات التشخيص المتاحة داخل التطبيق. ويمكن للمستخدمين إجراء اختبار تشخيصي كامل من أجل اكتشاف المشكلات عبر الجهاز بأكمله، وهناك أيضًا خيارات من أجل إجراء اختبارات فردية للعيوب المادية والمشكلات التي تؤثر في شاشة الهاتف وأجهزة الاستشعار والاتصال.

وقالت جوجل: “نحن ملتزمون بالاستثمار في إطالة عمر المنتج وخيارات الإصلاح من أجل أجهزة Pixel حتى تتمكن من الحصول على التجربة الفضلى الممكنة”.

وأضافت الشركة: “أطلقنا في عام 2022 شراكة مع iFixit، لذلك أصبح من السهل شراء قطع غيار Pixel الأصلية وإصلاح هاتفك مع متخصص أو القيام بذلك بنفسك، بالإضافة إلى سبع سنوات من دعم البرامج والأجهزة لهاتفي Pixel 8 و 8 Pro”.

وبصرف النظر عن تطبيق التشخيص، تقدم جوجل كتيبات إصلاح معاد تصميمها يسهل على الفنيين استخدامها.

ويمكن للمستخدمين تنزيل كتيبات الإصلاح من موقع جوجل الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع أنها متاحة في الوقت الحالي لأجهزة Pixel Fold و Pixel 8 و Pixel 8 Pro فقط. وتوضح جوجل أنها ستضيف كتيبات إصلاح من أجل الأجهزة السابقة والمستقبلية القادمة في الأشهر المقبلة.

كما يوجد أيضًا وضع الإصلاح الجديد Pixel Repair الذي قدمته الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يمكن لمالكي هواتف Pixel تشغيله عند إصلاح أجهزتهم.

وتهدف هذه الميزة إلى حماية معلومات المستخدمين الخاصة أثناء وجود هواتفهم في أيدي الفني، على غرار ميزة Repair Mode التي طرحتها سامسونج في عام 2021 عبر أجهزتها.

ويساعد وضع Repair Mode في حماية خصوصيتك ومنع الوصول إلى جميع البيانات الموجودة عبر جهازك عند إصلاحه، وذلك دون الحاجة إلى عملية النسخ الاحتياطي لبياناتك ومسحها واستعادتها، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلًا.

وأصبحت جوجل وشركات التكنولوجيا الأخرى منفتحة تدريجيًا على فكرة محلات الإصلاح المستقلة التي تصلح أجهزتهم.

وتقدم كل من جوجل وسامسونج قطع الغيار من خلال iFixit من أجل مجموعة من الأجهزة، في حين توسع آبل خدمة الإصلاح الذاتي منذ إطلاقها في العام الماضي، وأطلقت آبل أيضًا أداة تشخيصية يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت.