إيلون ماسك يخطط من أجل افتتاح جامعة في تكساس

يخطط إيلون ماسك من أجل بدء جامعة في أوستن، وذلك وفقًا للإقرارات الضريبية للمؤسسة الخيرية للملياردير المسماة The Foundation.

وتبدأ المؤسسة الجديدة التي حصلت على منحة بقيمة 100 مليون دولار تقريبًا من ماسك نشاطها عبر افتتاح مدرسة ابتدائية، إلى جانب مدرسة ثانوية تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعتزم المؤسسة توسيع عملياتها لاحقًا من أجل إنشاء جامعة مخصصة للتعليم على مستويات عالية، وفقًا للطلب المقدم إلى دائرة الإيرادات الداخلية من أجل الحصول على حالة الإعفاء الضريبي.

وتوظف الجامعة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة، وتقدم منهجًا تقليديًا إلى جانب تجربة التعلم العملي، ومنها المحاكاة ودراسات الحالة ومشاريع التصنيع والتصميم والمختبرات، وفقًا للطلب الذي قدمته في شهر أكتوبر 2022 المؤسسة الخيرية.

وقال الطلب: “صممت المدرسة من أجل تلبية الاحتياجات التعليمية لأولئك الذين لديهم إمكانات أكاديمية وعلمية مثبتة بالاعتماد على منهج دراسي صارم قائم على المشاريع”.

وتخطط مدرسة إيلون ماسك في البداية من أجل تسجيل نحو 50 طالبًا ومن ثم النمو بمرور الوقت، وتتوقع حصولها على تمويل من خلال التبرعات والرسوم الدراسية، مع أنها تشير إلى أنها تقدم منحًا دراسية من أجل دعم الطلاب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحضور.

ويأتي دخول إيلون ماسك إلى التعليم في الوقت الذي يخضع فيه للتدقيق بشكل متزايد، كما يأتي أيضًا مع ظهور أوستن بصفتها مركزًا تعليميًا بديلًا متنامي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها إيلون ماسك مدرسة أو يعرب عن اهتمامه بفتح جامعة.

وأنشأ ماسك منذ نحو عقد من الزمن مدرسة Ad Astra ضمن مقر سبيس إكس في كاليفورنيا من أجل تعليم أطفاله الصغار وأطفال الموظفين الآخرين.

وتوسعت المدرسة منذ ذلك الحين إلى برنامج تعليمي عبر الإنترنت، وانتقلت في عام 2020 إلى تكساس عندما انتقل ماسك إلى هناك.

وتعد هذه الخطوة بمنزلة علامة على أن ماسك يسعى إلى توسيع إمبراطوريته من النفوذ إلى ما هو أبعد من إكس، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي يديرها الآن، بالإضافة إلى الشركات المتعددة الأخرى التي يمتلكها ويقودها، واستثماراته في تطوير الذكاء الاصطناعي وتفاعله مع قادة العالم.