إنتل تكشف عن معالجات كور ألترا الجديدة

كشفت شركة إنتل عن معالجات كور ألترا (Core Ultra) الجديدة للحواسيب والأجهزة اللوحية مع تركيز كبير على دعم الذكاء الاصطناعي، وقد جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الشركة الذي تطلق عليه “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”.

ووفقًا لإنتل، فإن معالجات كور ألترا الجديدة تضم 11 طرازًا بمواصفات وأسعار مختلفة، وقد صممتها الشركة اعتمادًا على معمارية Meteor Lake، مشيرةً إلى أنها تأتي بتحسينات كبيرة في الأداء واستهلاك الطاقة وتحسين دعم الرسوميات، بجانب الدعم الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت إنتل إن معالجات كور ألترا تمكّن الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب، وتوقعت الشركة أن تمثل الحواسيب العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 80% من السوق العالمي لأجهزة الحاسوب.

ومن الملاحظ أن الشركة قد غيرت تسمية معالجاتها بالطريقة التقليدية، حيث تُعد تلك الإصدارات الجيل الرابع عشر من معالجاتها، ولكن بدلًا من ذلك، باتت إنتل تُسمى معالجاتها “كور ألترا 5 و 7 و 9”.

وقالت إنتل إن طراز Core Ultra 7 165H يمكنه أن يتفوق على كافة المعالجات المنافسة من AMD بالإضافة إلى معالج آبل M3 ومعالج كوالكوم Snapdragon 8cx Gen 3.

وخصصت الشركة وحدة معالجة عصبية NPU مخصصة للذكاء الاصطناعي في كافة المعالجات، ويمكنها أن تسرع عمليات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 70%، كما تحسن استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنةً بالإصدارات السابقة، وفقًا لما ذكرته شركة إنتل.

وعقب إعلان إنتل معالجاتها الجديدة، كُشف عن بعض الحواسيب المحمولة التي تعمل بها، ومنها سلسلة حواسيب سامسونج جالاكسي بوك 4، وحاسوب Acer Swift Go 14، بالإضافة إلى حاسوب ThinkPad X1 Carbon من لينوفو، ومن المنتظر الكشف عن المزيد من الأجهزة الأخرى خلال الآونة المقبلة.