إنتل تطلق الجيل الخامس من معالجات Xeon

كشفت إنتل النقاب عن الجيل الخامس من معالجات Xeon مع تسريع الذكاء الاصطناعي في كل نواة عبر الشريحة، على أن تصل المعالجات الأولى في عام 2024 إلى الأسواق.

وقدم بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي للشركة، المعالجات في حدث الشركة المسمى AI Everywhere.

وأوضحت إنتل أن الجيل الخامس من معالجات Xeon يبشر بعصر جديد في مجال الحوسبة.

وتقدم هذه المعالجات تحسينات تهدف إلى تعزيز الأداء مع الحد من التكلفة الإجمالية للملكية، وهي مصممة من أجل الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء والشبكات والتخزين وقواعد البيانات والأمن.

وأكدت ساندرا ريفيرا، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمديرة العامة لمركز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي، أهمية هذا الإطلاق في بيان لها.

وقالت ريفيرا: “صممنا الجيل الخامس من معالجات Xeon خصوصًا من أجل الذكاء الاصطناعي، ويوفر هذا الجيل أداءً مناسبًا للعملاء الذين ينشرون قدرات الذكاء الاصطناعي عبر حالات الاستخدام السحابية والشبكية”.

وأوضحت ريفيرا أن الجيل الخامس من معالجات Xeon يسمح بالتبني السريع والتوسع بتكلفة إجمالية منخفضة للملكية.

وتشمل مزايا الجيل الخامس من معالجات Xeon:

تسريع الذكاء الاصطناعي في كل نواة: حسنت إنتل هذا الجيل من المعالجات من أجل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر أداء استدلال مرتفع بنسبة مقدارها 42 في المئة مع الحد الأدنى من زمن الوصول في نماذج اللغات الكبيرة. ويتيح هذا الجيل المعالجة الشاملة للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مسرعات إضافية، مما يعزز كفاءة مهام الذكاء الاصطناعي.

مكاسب الأداء والكفاءة: يوفر هذا الجيل متوسط أداء مقداره 21 في المئة من أجل أداء الحوسبة العام بالمقارنة بالجيل السابق. كما أنه يوفر زيادة بمقدار 36 في المئة في الأداء لكل واط عبر أحمال عمل العملاء المختلفة، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة.

قدرات محسنة: يوفر هذا الجيل أداءً ونطاقًا تردديًا محسنين مع دعم عدد 64 نواة لكل وحدة معالجة مركزية، وزيادة ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأخير، وسرعات نقل مرتفعة للذاكرة.

تحسينات الأمان: يأتي هذا الجيل من المعالجات مزودًا بميزة Intel Trust Domain Extensions، مما يوفر المزيد من السرية والأمان على مستوى الأجهزة الافتراضية، ويضمن تعزيز الخصوصية والتحكم في البيانات.

وتتوافق دبابيس الجيل الخامس من معالجات Xeon مع الجيل السابق، وهو متاح في الربع الأول من عام 2024 من خلال أنظمة أحادية وثنائية المقبس من شركات التصنيع، مثل سيسكو ودل وإتش بي ولينوفو وغيرها.

وأوضحت إنتل أنها تخطط للوفاء بالتزاماتها من خلال تقديمها في النصف الأول من عام 2024 للجيل الأول من معالجات خادم Xeon المستندة إلى النواة الإلكترونية، والذي يحمل الاسم الرمزي Sierra Forest.