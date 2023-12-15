أمازون تسهل تصفح مكتبة كتبك بأكملها

تطرح أمازون ميزة جديدة تضع كل كتاب اشتريته عبر الموقع في مركز واحد قابل للبحث، سواء كان كتابًا رقميًا أو فعليًا أو صوتيًا.

وتتيح لك الميزة الجديدة المسماة Your Books فرز جميع كتبك مع تقديم توصيات أيضًا بناءً على مشترياتك السابقة.

وقالت أمازون: “أصبحت مكتبتك الشخصية في متناول يدك، سواء كنت قد بدأت الآن رحلة القراءة مع أمازون، أو كنت أحد العملاء منذ أن فتحنا أبوابنا الرقمية في عام 1995 للمرة الأولى”.

وتتيح لك هذه الميزة الجديدة الوصول إلى كل كتاب اشتريته أو استعرته أو حفظته، ويشمل ذلك الكتب المطبوعة والمسموعة والإلكترونية.

وتعرض علامة التبويب “المكتبة” الرئيسية قائمة الكتب بالكامل، التي يمكنك البحث من خلالها بناءً على مرشحات متنوعة، مثل المؤلف والنوع والسلسلة، بالإضافة إلى بعض الفلاتر الخاصة للكتب التي تمتلكها حاليًا، مثل “الأدب والخيال”.

وتوجد أيضًا علامة تبويب من أجل الكتب المحفوظة، وتتضمن علامة التبويب هذه كل كتاب أدرجته في قائمة أمنياتك ضمن أمازون.

ويقدم مركز Your Books توصيات أيضًا، إذ تولد أمازون توصيات بناء على كل كتاب من كتبك عند تشغيل ميزة “وضع الاكتشاف” Discovery mode في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة مكتبتك.

ويمكنك أيضًا عرض التوصيات الموجودة في الجهة السفلية من قائمة الكتب المحفوظة، التي يمكنك فرزها باستخدام عدة مرشحات مختلفة.

وتسهل هذه الميزة تتبع جميع الكتب التي قرأتها أو تخطط لقراءتها، كما أنها تساعدك في العثور على الكتب القديمة التي قد لا تذكر أنك قد اشتريتها.

وتواجه الميزة بعض المشكلات عندما يتعلق الأمر بتنظيم القصص الرسومية الهزلية الرقمية، إذ تجمعها أمازون في مرشح “كتاب كيندل الإلكتروني”، مما يجعل فرزها صعبًا.

ويعاني تكامل منصة توزيع القصص الرسومية الهزلية الرقمية المملوكة لشركة أمازون comiXology من مشاكل، كما أن المنصة تفتقر إلى الأدوات المخصصة من أجل تنظيم تلك القصص.

وتعد ميزة Your Books بمنزلة خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بإدارة المحتوى الرقمي، مع أنها بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات إذا كانت الشركة تريد تحويلها إلى مركز شامل من أجل جميع الوسائط.