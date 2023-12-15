أبرز المزايا الجديدة في نظام التشغيل watchOS 10.2

أضافت آبل مجموعة من المزايا الجديدة إلى نظام التشغيل watchOS 10.2 لتحسين تجربة استخدام ساعاتها الذكية، فقد سهّلت آبل تغيير وجه الساعة عبر إيماءة التمرير إلى الجهة اليُمنى أو اليُسرى من شاشة الساعة الرئيسية، بالإضافة إلى التحسينات في قدرات المساعد الصوتي سيري، وغير ذلك من المزايا الجديدة التي سنذكر أبرزها فيما يلي:

1- التمرير لتغيير وجه الساعة:

بعد تحديث نظام التشغيل في ساعتك الذكية إلى watchOS 10.2 يمكنك تغيير وجه الساعة بسرعة بالتمرير إلى الجهة اليُمنى أو اليُسرى من شاشة الساعة الرئيسية. ولتفعيل هذه الإيماءة، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Watch في هاتف آيفون المتصل بالساعة الذكية. انقر فوق خيار (الساعة) Clock، ثم فعّل خيار (Swipe to Watch Face).

2- مزية التحقق من انتهاء التمرين:

في بعض الأحيان قد تُنهي تتبع التدريبات في ساعتك الذكية عن طريق الخطأ أثناء ممارسة الرياضة، ولتجنب هذه المشكلة يمكنك تفعيل مزية التحقق من انتهاء التمرين التي ستُظهِر لك مربع حوار للتحقق من رغبتك في إيقاف تتبع التمرين. ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Watch في هاتف آيفون المتصل بالساعة. انقر فوق خيار (التمرين) Workout، ثم فعّل خيار (التحقق من انتهاء التمرين) End Workout Confirmation.

3- إمكانية استخدام المساعد الصوتي سيري لقراءة البيانات الصحية:

في نظام التشغيل watchOS 10، يمكنك استخدام المساعد الصوتي Siri في ساعتك الذكية حتى عندما تكون الساعة غير متصلة بالإنترنت. أما تحديث watchOS 10.2 فيجلب المزيد من المزايا إلى سيري؛ إذ يمكنك أن تطلب من المساعد الصوتي قراءة بياناتك الصحية المخزنة في تطبيق Health، مثل: وزنك، والأدوية التي تتناولها، وغير ذلك. ولكن هذه المزية متاحة فقط في ساعتي آبل Watch Series 9 و Ultra 2.

4- إعطاء الأولوية لصوت الموسيقا أو صوت المدرب في خدمة +Apple Fitness:

سيتمكن الأشخاص الذين يستخدمون خدمة +Apple Fitness من اختيار التركيز في صوت الموسيقا أو صوت المدرب أثناء متابعة التدريبات الرياضية؛ إذ يمكنهم زيادة مستوى صوت المدرب أو صوت الموسيقا اعتمادًا على رغباتهم.

5- عرض معلومات عن الوسائط التي تعمل في جهاز HomePod:

إذا كنت تستخدم طراز 6 Apple Watch Series أو أي طراز آخر أحدث منه يعمل بنظام التشغيل watchOS 10.2، فستتمكن من التحقق بسرعة من الوسائط المُشغلة في الوقت الحالي في HomePod mini أو HomePod (الجيل الثاني) إذا كنت بالقرب من تلك الأجهزة، وذلك عبر مزية (قيد التشغيل) Now Playing التي تعرض تلقائيًا معلومات في ساعة آبل عن الوسائط المُشغلة.