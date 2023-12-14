OpenAI تعزز الصحافة المستقلة في عصر الذكاء الاصطناعي

تتعاون OpenAI مع ناشر الأخبار العالمي “أكسل سبرينغر” Axel Springer في صفقة هي الأولى من نوعها تشهد تقديم ملخصات من محتوى “أكسل سبرينغر” ردًا على استفسارات ChatGPT.

ويقدم روبوت الدردشة ملخصات للقصص الإخبارية ذات الصلة من العلامات التجارية التابعة لناشر الأخبار العالمي “أكسل سبرينغر”، ومنها Politico و Business Insider و Bild و Welt، عندما يطرح المستخدمون سؤالًا على ChatGPT.

وتتضمن هذه الملخصات موادًا من القصص التي قد تتطلب اشتراكات من أجل قراءتها. وتستشهد الملخصات بمنشور “أكسل سبرينغر” بصفته مصدرًا، وتوفر أيضًا رابطًا للمقالة الكاملة التي تلخصها.

وتتاح الملخصات عبر ChatGPT بمجرد نشر المقال، مما يجعل الأخبار العاجلة جزءًا من تجربة المستخدم، ويبدأ في الربع الأول من عام 2024 محتوى “أكسل سبرينغر” بالظهور.

ويحصل المحتوى على مكانة مفضلة في نتائج بحث ChatGPT، بهدف المساعدة في زيادة حركة المرور وإيرادات الاشتراكات لعلامات “أكسل سبرينغر” التجارية.

وتدفع OpenAI أيضًا مقابل محتوى “أكسل سبرينغر” الذي تستخدمه من أجل تدريب النماذج اللغوية الكبيرة التي تدعم ChatGPT، ويتضمن هذا المحتوى موادًا مؤرشفة.

ولم تكشف الشركتان عن الشروط المالية للصفقة، التي تمتد لعدة سنوات وليست حصرية.

وقالت “أكسل سبرينغر” في بيان: “نريد استكشاف فرص الصحافة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من أجل الارتقاء بالجودة والأهمية المجتمعية ونموذج الأعمال الصحفي إلى المستوى التالي”.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يفكر فيه الناشرون في مقاضاة شركات التكنولوجيا لانتهاكها حقوق التأليف عن طريق تدريب النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام محتواهم دون إذن.

ويهدد الناشرون برفع دعاوى قضائية بشأن احتمال انتهاك حقوق التأليف والمطالبة بالتعويض عن المحتوى المستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى إبرام الصفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي.

وتستفيد شركات الذكاء الاصطناعي من تدريب نماذجها على معلومات دقيقة وحديثة، مما يجعل المحتوى الإخباري مصدرًا مرغوبًا لبيانات التدريب.

وتعد صفقة “أكسل سبرينغر” بمنزلة الصفقة الثانية بين OpenAI وناشر أخبار رئيسي، إذ أبرمت OpenAI في شهر يوليو صفقة مع وكالة أسوشيتد برس.

وشهدت تلك الصفقة ترخيص وكالة أسوشيتد برس جزءًا من أرشيف قصصها الإخبارية لصالح شركة التكنولوجيا التي تدعمها مايكروسوفت.

وتحصل أسوشيتد برس على إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا OpenAI وخبرة المنتج بصفتها جزءًا من الصفقة، التي لم يُكشف عن تفاصيلها المالية. وأوضحت OpenAI أن صفقة وكالة أسوشيتد برس لم تكن تتعلق بعرض المحتوى.

وأوضح روبرت طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp، في شهر نوفمبر أن الشركة تجري مناقشات متقدمة من أجل إبرام صفقات بشأن استخدام محتواها في الذكاء الاصطناعي التوليدي.