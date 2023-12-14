ميتا تجلب ثردز إلى مستخدمي الاتحاد الأوروبي

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن تطبيق ثردز أصبح متاحًا الآن في الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من خمسة أشهر على إطلاقه عالميًا، وكتب زوكربيرج في منشور: “نتيح ثردز اليوم ضمن المزيد من البلدان في أوروبا”.

وأصبح التطبيق الآن متاحًا رسميًا في الكتلة الأوروبية عبر الويب، مع أن تطبيقات الهواتف المحمولة لا تزال غير متاحة للكثيرين.

ويأتي الإطلاق بعد ظهور الخدمة في شهر يوليو 2023 للمرة الأولى في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ومنها المملكة المتحدة.

ولم يكن التطبيق متاحًا حتى الآن لنحو 448 مليون شخص يعيشون في الاتحاد الأوروبي، ومنعت الشركة المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى الخدمة عبر VPN.

وتمنح ميتا المستخدمين في القارة الأوروبية القدرة على تصفح ثردز دون الحاجة إلى حساب، وذلك امتثالًا لسياسات الاتحاد الأوروبي، مع أن النشر الفعلي للمحتوى أو التفاعل معه يظل يتطلب حسابًا ضمن إنستاجرام.

وتسبب قانون الأسواق الرقمية في تأخير إطلاق الشركة للخدمة في دول الاتحاد الأوروبي، ويعد القانون بمنزلة تشريع شامل مصمم من أجل كبح جماح انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى وتحقيق تكافؤ الفرص.

ولم تذكر ميتا القانون بشكل مباشر، مع أن رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، ألقى باللوم في التأخير على التعقيدات المتعلقة بالامتثال لبعض القوانين التي تدخل في العام المقبل حيز التنفيذ.

وكانت هناك تكهنات بأن التكامل الوثيق بين ثردز وإنستاجرام قد يتسبب بمشاكل مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.

وسجل المستخدمون عند إطلاق ثردز في شهر يوليو 2023 عبر حساباتهم الحالية ضمن إنستاجرام، وأصبح بإمكانهم التواصل بسرعة مع جميع مستخدمي إنستاجرام الذين يتابعونهم.

وساعد هذا الأمر التطبيق في جمع مقدار 100 مليون مستخدم في غضون أيام من إطلاقه، مع أنه أثار مخاوف من احتمال مخالفة ميتا لقواعد قانون الأسواق الرقمية بخصوص التفضيل الذاتي.

ويمتلك التطبيق أقل من مقدار 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، ويساعد إطلاقه في الاتحاد الأوروبي في تجاوز هذا الحاجز.

كما بدأت ميتا باختبار القدرة على إتاحة منشورات ثردز عبر ماستودون والتطبيقات غير المركزية الأخرى، ويعد هذا التوافق مع خدمة ActivityPub غير المركزية، والقدرة على النشر المتبادل مع التطبيقات الأخرى بمنزلة الوعد الرئيسي الذي قطعته ميتا عندما قدمت ثردز.