مايكروسوفت تجلب XCloud إلى نظارة ميتا للواقع الافتراضي

وفّت مايكروسوفت بوعدها بخصوص جلب خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية XCloud ومكتبة ألعاب Game Pass إلى نظارة ميتا للواقع الافتراضي Quest.

وأصبح من الممكن الآن من خلال الاشتراك في Game Pass Ultimate ولوحة الألعاب المدعومة استخدام نظارة Quest من أجل اللعب بمجموعة واسعة من الألعاب عبر الشاشة الافتراضية للنظارة بدلًا من الشاشة المسطحة لأجهزة التلفاز.

ويتوفر الآن تطبيق خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية XC لتشكيلة نظارات Quest 2 و Quest 3 و Quest Pro.

ويمكن لأولئك الذين لديهم اشتراك Game Pass Ultimate تسجيل الدخول من خلال نظارة Quest من أجل اللعب بغالبية ألعاب مكتبة Game Pass عبر الشاشة الافتراضية دون الحاجة إلى عمليات تثبيت.

وتشير مايكروسوفت إلى أنه لا يمكنك استخدام وحدات التحكم في الحركة الخاصة بنظارة Quest؛ لأنها تفتقر إلى بعض الأزرار اللازمة للّعب بألعاب إكس بوكس.

وتحتاج إلى لوحة ألعاب مدعومة، مما يعني لوحة تحتوي على أزرار كافية وطريقة للاتصال بالنظارة.

وتدعم خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية XCloud بعض لوحات الألعاب الشائعة، ومنها جميع وحدات تحكم Xbox One S و Xbox One X، ووحدات تحكم PS4 و PS5، وبعض وحدات تحكم Xbox One من الجيل الحديث.

وتوصي مايكروسوفت أيضًا باستخدام اتصال بالإنترنت بسرعة لا تقل عن 20 ميجابت في الثانية.

وقالت ميتا: “تستطيع الاختيار من بين أربعة أحجام عرض افتراضية، كما يمكنك اختيار اللعب بالألعاب في مساحة افتراضية تحمل طابع إكس بوكس أو جعلها تبدو كما لو أن الشاشة تطفو في الهواء بفضل مزايا العبور بالألوان الكاملة في Quest 3 و Quest Pro”.

وتعمل خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية عبر العديد من الأجهزة الأخرى ومنها أجهزة الحواسيب وأجهزة التلفاز الذكية والهواتف الذكية.

وأصبح بإمكان مالكي نظارة الرأس للواقع الافتراضي الوصول إلى مكتبة جديدة ضخمة من الألعاب، مع الإشارة إلى وجوب شراء لوحة ألعاب منفصلة.

وتوضح مايكروسوفت أن تطبيق خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية عبر نظارة الواقع الافتراضي يأتي في الوقت الحالي بصفة إصدارًا تجريبيًا، مع أنه ليس من الواضح ما التغييرات التي من المتوقع أن تحدث بعد تحوّله إلى إصدار رسمي.