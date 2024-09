كل ما تود معرفته عن اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي

اُختتمت أمس أعمال النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28) COP28 – الذي أُقيم هذا العام في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة – بنجاح باهر، وبإعلان (اتفاق الإمارات) للمناخ، الذي وصف بأنه اتفاق تاريخي بشأن العمل المناخي، إذ أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

يدعو اتفاق الإمارات إلى التحوّل نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري – بما يشمل: الفحم والنفط والغاز – من خلال تمهيد الطريق لانتقال سريع وعادل ومنصف، مدعوم بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات، ودعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050، الأمر الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وعقد مؤتمر الأطراف جلسة مهمة لعرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها، ووصفت بالتاريخية، إذ تعهد 198 طرفًا بالإجماع على الحد من الانبعاثات الكربونية، مما ساهم في الوصول إلى مستهدفات COP28 وتجاوز الطموحات المحددة.

وعند افتتاح الجلسة العامة، تبنى المندوبون الاتفاق الذي أعدّته الإمارات وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في كلمته خلال الجلسة: “إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي، لدينا لأول مرة صيغة حول الطاقات الأحفورية في الاتفاق النهائي”.

ولكن أكد أن نجاح اتفاق الإمارات الحقيقي سيكون في تنفيذه. وقال: “نحن ما نفعله، وليس ما نقوله، علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.

وأشاد الدكتور سلطان الجابر بنجاح COP28 في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما سيفيد كلًا من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويساهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها، كما رحب بالتفاؤل الذي ساد الأجواء بين الأطراف في اليوم الختامي للمفاوضات، مما ساهم في الوصول لمستهدفات المؤتمر وتجاوز الطموحات المحددة.

وقال الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته أيضًا: إنه اتفاق الإمارات.. إذ قال الكثيرون إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق. لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر، وعدتُ بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه، مؤتمر يجمع كافة المعنيين من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية والشباب والشعوب الأصلية”.

"Many said this could not be done. But when I spoke to you at the very start of this COP, I promised a different sort of COP. A COP that brought everyone together, private and public sectors, civil society and faith leaders, youth and indigenous peoples. Everyone came together… pic.twitter.com/t282WUtyA1

وأضاف قائلا: “إنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا. لقد قمنا معًا بتفعيل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا بتمويله. وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 83 مليار دولار. كما أطلقنا صندوق (ألتيرّا) للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة قدرها 100% في حلول تغير المناخ، وحققنا إنجازات عالمية رائدة”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات: “إن اتفاق الإمارات التاريخي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي”.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: “في ختام (كوب28) أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي، ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي. كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي”.

جاء نص (اتفاق الإمارات) للمناخ في 21 صفحة، وقد دعت الفقرة رقم 28 من أصل 196 فقرة إلى “التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050، تماشيًا مع ما يوصي به العلم”.

كما يدعو الاتفاق إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم، وتسريع استخدام تقنيات مثل: احتجاز الكربون وتخزينه، التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها إلى قطاعات نظيفة.

وأقر الاتفاق التاريخي بأن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية دون تجاوز الهدف أو تجاوزه بشكل محدود يتطلب تخفيضات كبيرة، وسريعة، ومستدامة في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تبلغ 43% بحلول عام 2030، ونسبة قدرها 60% بحلول عام 2035، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في عام 2019.

ودعا الأطراف إلى الإسهام في الجهود العالمية بالطريقة المقررة على المستوى الوطني، مع الأخذ في الحسبان اتفاق باريس، ومختلف الظروف الوطنية.

وأشار الاتفاق إلى أن اتفاق باريس للمناخ الذي وُقع في 2015، قاد إجراءات شبه عالمية من أجل المناخ، من خلال تحديد الأهداف وإرسال إشارات إلى العالم بشأن الحاجة المُلحة إلى الاستجابة لأزمة المناخ.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال جلسة إعلان الاتفاق: “إن السنوات المقبلة حاسمة وستكون خلالها أصوات الأطراف وإصرارهم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويمثل الاتفاق المُعلن اليوم بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري، مع أننا لم نطوِ صفحة عصر الوقود الأحفوري في دبي، ولكن الآن يتعين على جميع الحكومات والشركات تحويل هذه التعهدات إلى نتائج اقتصادية حقيقية، دون تأخير”.

وبدوره، قال أنطونيو جوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التوصل إلى الاتفاق: “إن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف”.

Science tells us that limiting global heating to 1.5°C will be impossible without the phase out of fossil fuels.

This was also recognized by a growing & diverse coalition of countries at #COP28.

The era of fossil fuels must end – and it must end with justice & equity. pic.twitter.com/4BJThdZNLs

— António Guterres (@antonioguterres) December 13, 2023