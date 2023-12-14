كاديلاك تعلن سيارتها الكهربائية فيستيك

أصدرت كاديلاك اسمًا وبعض الصور لسيارتها الكهربائية التالية، وهي سيارة الدفع الرباعي المتوسطة الحجم فيستيك، التي تتوقع شركة صناعة السيارات أن تأتي بين (ليريك) و(إسكاليد آي كيو) من حيث الحجم والسعر.

ومن المتوقع أن تصل سيارة الدفع الرياضي الكهربائية ذات الصفوف الثلاثة إلى الوكلاء في وقت ما من عام 2025، وتنضم أيضًا إلى (أوبتيك) في تشكيلة كاديلاك المتنامية من المركبات العديمة الانبعاثات.

وقال جون روث، نائب رئيس كاديلاك العالمية: “تضيف فيستيك سيارة كهربائية أخرى جذابة إلى تشكيلة كاديلاك، مما يعزز التزامنا بمستقبل كهربائي”.

وأضاف روث: “تمتلك علامتنا التجارية الآن سيارة كهربائية بسعر معقول في معظم الفئات الفاخرة، مما يوفر للعملاء مجموعة من الخيارات، وستغطي سيارات كاديلاك الكهربائية في العامين المقبلين معظم قطاعات سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عبر الأسواق العالمية الهامة”.

ولم تكشف كاديلاك عن أي تفاصيل بخصوص فيستيك باستثناء الاسم وموقعها في التشكيلة. وقد يتراوح سعرها ما بين 70 ألف دولار و90 ألف دولار، وذلك اعتمادًا على المواصفات والمزايا والمعدات والخيارات.

ويبدأ سعر إسكاليد آي كيو من 120 ألف دولار، في حين يمكن الحصول على ليريك مقابل 64 ألف دولار، إلى جانب سيليستيك الفاخرة للغاية التي يبدأ سعرها من 340 ألف دولار.

وتعتمد فيستيك على منصة Ultium من جنرال موتورز، التي تهدف إلى أن تكون مرنة ومتعددة الأوجه، وذلك بهدف خدمة مجموعة متنوعة من أنواع وأشكال المركبات.

وأوضحت شركة صناعة السيارات أن منصة Ultium يمكنها دعم ما يصل إلى 200 كيلوواط ساعي من الطاقة، مما قد يسمح بمدى قيادة يصل إلى نحو 650 كم.

وتحمل فيستيك لمسات تصميمية ظهرت للمرة الأولى ضمن ليريك، مثل مقابض الأبواب المسطحة ونمط الشبك الأمامي، كما أن المصابيح الأمامية والخلفية متطابقة تقريبًا مع مصابيح ليريك.

وتتنافس فيستيك مع سيارات الدفع الرباعي الأخرى المتوسطة الحجم والكاملة الحجم، مثل تسلا Model X و ريفيان R1S وكيا EV9، وذلك باعتبارها سيارة دفع رباعي ذات ثلاثة صفوف.

وتشمل السيارات الكهربائية الأخرى ذات الصفوف الثلاثة القادمة سيارة لوسيد Gravity وفولفو EX90.

وتتبنى العلامة التجارية الفاخرة لشركة جنرال موتورز استخدام السيارات الكهربائية من خلال النماذج الحالية والقادمة، وأعلنت في شهر فبراير الماضي خططًا من أجل تقديم نماذج جديدة تعمل بالكهرباء بالكامل قبل نهاية عام 2023، إذ تتطلع إلى إنهاء هذا العقد بصفتها علامة تجارية حصرية للسيارات الكهربائية.