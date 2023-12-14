فيفو تكشف عن سلسلة هواتف Vivo S18

كشفت شركة فيفو رسميًا عن سلسلة هواتف Vivo S18 الجديدة من الفئة المتوسطة، وهي تشمل ثلاثة هواتف بمواصفات مختلفة، وهي S18 و S18 Pro بالإضافة إلى S18e.

ويحمل هاتفا S18 و S18 Pro التصميم نفسه مع شاشات منحنية، إلا أن إصدار برو يأتي بمعالج +Dimensity 9200 وكاميرا محسنة، في حين يأتي إصدار S18 بمعالج سنابدراجون 7 جين 3، أما إصدار S18e فيأتي بمعالج Dimensity 7200.

Vivo S18 / S18 Pro

يأتي هاتفا فيفو S18 و S18 Pro بتصميم مميز مع جهة خلفية زجاجية، ومساحة كبيرة للكاميرات الخلفية تنقسم إلى مربعين، حيث يضم المربع الأول الكاميرات الخلفية، في حين يضم المربع الآخر فلاش LED تقليدياً، وآخر يوفر إضاءات مختلفة وفقًا لمواقف التصوير تطلق عليه فيفو اسم AuraLight.

ويحمل الهاتفان شاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع أمولد بدقة 1260 × 2800 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 2800 شمعة بحد أقصى، وتضم الشاشة ثقباً للكاميرا الأمامية البالغ دقتها 50 ميجابكسل، مع زاوية التقاط تبلغ 90 درجة ودعم للتركيز التلقائي.

ويحمل هاتف Vivo S18 Pro كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع حساس سوني IMX920 ودعم التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 50 ميجابكسل وأخرى مكبرة بدقة 12 ميجابكسل، أما هاتف Vivo S18 فيحمل كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس OmniVision OV50E مع دعم التثبيت البصري، بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال.

وتتيح فيفو هاتفي S18 و S18 Pro بذاكرة عشوائية يتراوح حجمها بين 8 و 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت، مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وشاحن سريع قدرته 80 واطًا، وواجهة OriginOS 4 المبنية على نظام أندرويد 14.

ويبدأ سعر هاتف فيفو S18 من 320 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر إصدار برو من 450 دولارًا أمريكيًا.

vivo S18e

يُعد ذلك الهاتف الإصدار الأقل ثمنًا في السلسلة، وهو يأتي بشاشة مستوية من نوع أمولد بدقة +Full HD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وثقب للكاميرا الأمامية البالغ دقتها 16 ميجابكسل، وهو يضم أيضًا كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس سوني LYT-600 بالإضافة إلى كاميرا أخرى مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت مع سعتي تخزين قدرهما 256 و 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 80 واطًا، ويبدأ سعره من 300 دولارٍ أمريكي.