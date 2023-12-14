شركة TSMC تعمل على معالجات بتقنية تصنيع قدرها 2 نانومتر

تعمل شركة TSMC التايوانية على تطوير معالجات بتقنية معالجة قدرها 2 نانومتر لعملائها من الشركات الكبرى، مثل آبل وإنفيديا.

وتعد تلك التقنية الجيل القادم من تقنيات تصنيع المعالجات، وسوف تُصنع بها الرقائق الذكية الفائقة السرعة التي ستُستخدم في الكثير من المنتجات مستقبلًا.

وحاليًا، تصنع TSMC رقائق A17 Pro لصالح شركة آبل بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر، وهي تُستخدم في هواتف آيفون 15 برو.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلًا عن مصدرين مطلعين، فإن الشركة التايوانية عرضت بالفعل نتائج الاختبار للنماذج الأولية من الرقائق المصنعة بتقنية معالجة قدرها 2 نانومتر لكبار عملائها، ومنهم آبل وإنفيديا.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة سامسونج المنافسة حاولت اجتذاب كبار العملاء مثل إنفيديا عبر تقديم نماذج أولية منخفضة السعر بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر. ومع ذلك، فإن TSMC قد لا تزال الشركة المفضلة فيما يتعلق بتصنيع الرقائق الإلكترونية الحديثة.

وأشارت المصادر إلى أن TSMC تخطط لإنتاج الرقائق الإلكترونية بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر بحلول عام 2025.

ومن الجدير بالذكر أنه كلما زادت دقة تصنيع الرقائق الإلكترونية، كلما زادت كثافة الترانزستورات التي توضع في المساحة نفسها على الرقائق، وهذا يؤدي إلى أداءٍ عالٍ مع كفاءة كبيرة في استهلاك الطاقة.

وتصمم الشركات الكبرى مثل آبل وإنفيديا الرقائق الإلكترونية، في حين تتولى شركة TSMC تصنيعها، حيث تستحوذ وحدها على نحو 60% من سوق تصنيع الرقائق الإلكترونية عالميًا، تليها سامسونج وشركات أخرى بنسب قليلة متفاوتة.