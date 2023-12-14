سامسونج تكشف عن سلسلة حواسيب جالاكسي بوك 4

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن سلسلة الحواسيب المحمولة الجديدة جالاكسي بوك 4 (Galaxy Book 4)، التي تتكون من ثلاثة إصدارات مختلفة: إصدار برو الذي يأتي بشاشة قياسها 14 أو 16 إنشًا، وإصدار جالاكسي بوك 360 بشاشة داعمة للمس وقابلة للدوران بشكل كامل، بالإضافة إلى إصدار ألترا الذي يُعد أقوى إصدارات تلك السلسلة.

وتعمل كافة إصدارات حواسيب سامسونج جالاكسي بوك 4 الجديدة برقاقة إنتل كور ألترا (Intel Core Ultra) الجديدة، مع معالج مركزي سريع، بالإضافة إلى وحدة معالجة عصبية NPU متقدمة للتعامل مع كافة مهام الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمستخدم الاعتماد عليها، كما أضافت إنتل برنامجًا للذكاء الاصطناعي لتسريع أداء أجهزة الحاسوب، وقد زودت سامسونج إصدار ألترا ببطاقة الرسوميات RTX 4070 و RTX 4050 من إنفيديا.

وقالت شركة سامسونج عبر موقعها الرسمي إن سلسلة حواسيب جالاكسي بوك 4 تتمتع ببعض التغييرات الأخرى في التصميم، مثل إضافة نظام تبريد جديد مزود بغرفة بخار أكبر بنسبة 11% من الإصدار السابق، كما تأخذ المروحة تصميمًا جديدًا من شأنه سحب المزيد من الهواء بكفاءة.

ويأتي إصدار ألترا بشاحن سريع بقوة 140 واطًا يمكنه شحن البطارية حتى 55% في غضون 30 دقيقة فقط، في حين تأتي باقي الإصدارات بشاحن قوته 65 واطًا.

وتأتي كافة الإصدارات بشاشة من نوع أمولد بدقة 1800 × 2880 بكسل، وتختلف السعات التخزينية والذاكرة العشوائية بحسب الإصدار، حيث تصل السعة التخزينية القصوى في الإصدارات الأساسية إلى تيرابايت، وأما الذاكرة العشوائية فيصل حجمها إلى 32 جيجابايت. وفي إصدار ألترا تصل السعة التخزينية القصوى إلى 2 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية يمكن أن يصل حجمها إلى 64 جيجابايت.

وتتيح سامسونج بعض المزايا الحصرية لمالكي أجهزتها المحمولة الأخرى، مثل تقليل زمن التأخير عند ربط الحواسيب بسماعات جالاكسي بودز 2 برو، وتسهيل مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو.

وتبدأ سامسونج طرح حواسيب جالاكسي بوك 4 الجديدة في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أسعار تلك الأجهزة.