ريلمي تعلن هاتف C67 5G مع كاميرا بدقة قدرها 50 ميجابكسل

أعلنت ريلمي رسميًا جهاز Realme C67 5G بصفته العضو الحديث في سلسلة C الخاصة بالشركة المصنعة، والأول في السلسلة الذي يأتي مزودًا باتصال الجيل الخامس 5G.

وزودت الشركة جهاز الفئة المتوسطة بمجموعة شرائح +Dimensity 6100 ثمانية النواة من ميدياتيك المقترنة بوحدة معالجة الرسومات Mali G57 MC2، مع كاميرا خلفية ثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويتميز جهاز ريلمي الجديد بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث ديناميكي قدره 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس مقداره 240 هرتز.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم مقدار 91.40 في المئة، مع سطوع يصل إلى مقدار 680 شمعة في المتر المربع الواحد.

ويوجد ضمن الشاشة فتحة من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل من أجل التقاط الصور الشخصية وإجراء المحادثات المرئية، إلى جانب طبقة Mini Capsule 2.0 من ريلمي التي تعرض معلومات حالة النظام والإشعارات.

ويحتوي الجزء الخلفي على وحدة دائرية كبيرة من أجل إيواء عدسة الكاميرا المزدوجة، وتأتي الكاميرا الثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس قدره f/1.8، وترتبط العدسة الرئيسية بعدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس قدره f/2.4.

وزودت ريلمي جهاز Realme C67 5G بواجهة المستخدم Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، وتعد العلامة التجارية بسنتين من ترقيات نظام التشغيل أندرويد.

وتشمل خيارات الاتصال الجيل الخامس والجيل الرابع والشبكة اللاسلكية والبلوتوث 5.2 ومنفذ USB من النوع C.

ويتميز الجهاز أيضًا بميزة مقاومة الغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54، مما يضمن المتانة في البيئات المختلفة. ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الجهة الجانبية ومدمج في زر الطاقة، إلى جانب مقبس سماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 33 واط، مما يسمح للجهاز بالوصول إلى شحن بنسبة 50 في المئة خلال 29 دقيقة فقط.

ويأتي الهاتف باللونين Sunny Oasis و Dark Purple. ويبلغ سعر نسخة 4 جيجابايت/128 جيجابايت مقدار 168 دولارًا، في حين يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت مقدار 180 دولارًا.