جوجل تكشف عن تقنية Imagen 2 الجديدة لتوليد الصور

أعلنت جوجل رسميًا تقنية Imagen 2 الجديدة لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تحسينات واسعة مقارنةً بإصدارها الأول.

وتوظف تقنية Imagen 2 آليات الذكاء الاصطناعي في تحويل النص إلى صورة، وقد أصبحت متاحة الآن على نطاق واسع لعملاء Vertex AI، وهي منصة تابعة لجوجل تضم مجموعة من المنتجات والخدمات السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والموجهة بصورة أساسية إلى الشركات.

وكانت جوجل قد نجحت في اجتذاب العديد من الشركات بالفعل لاستخدام تقنية Imagen، ومنها Shutterstock وسناب وغيرها.

وقالت جوجل إن تقنية Imagen 2 باتت تولد صورًا ذات جودة عالية، مع قدرة على إنتاج النصوص داخل الصور بلغات إضافية، بالإضافة إلى إنشاء الشعارات، وغير ذلك.

وتتيح التقنية الجديدة إمكانية إنشاء وصف نصي للصور، كما أنها تضيف علامة مائية مميزة للصور التي توّلد من خلالها من أجل تمييزها عن الصور الواقعية.

وتحاول جوجل من خلال تلك التقنية منافسة نموذج DALL-E 3 من شركة OpenAI، الذي يتيح كذلك تحويل الأوامر النصية إلى صور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد كشفت حديثًا عن نظام Gemini للذكاء الاصطناعي التوليدي، وزعمت أنه النموذج الأكثر تطورًا المتاح للمستخدمين، وأنه يتفوق على نموذج GPT-4 أيضًا من OpenAI.

وقبل عدة أشهر، قدمت جوجل أداة جديدة لتحرير الصور أطلقت عليها اسم Imagen Editor لتتيح للمستخدمين إجراء تعديلات معينة على الصور استنادًا إلى الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.