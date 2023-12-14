جاك موتورز تطلق سيارتها الذكية JS6 في الإمارات

أعلنت شركة (جاك موتورز) JAC Motors إطلاق سيارتها الجديدة (JS6) الذكية المصممة خصوصًا للعملاء من جيل الشباب الشغوفين بالتكنولوجيا، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد (JS6) أول سيارة متعددة الاستخدام تُطور بالاعتماد على نظام MIS، لتعزيز ذكائها وقدرتها على التكيف، وهو عبارة عن بنية معلوماتية موزعة تقسم الأنظمة المعقدة للمركبة إلى وحدات أصغر مترابطة مع بعضها.

وأطلقت شركة جاك موتورز السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الجديدة كليًا خلال حفل حصري أُقيم في صالة العرض الرئيسية لشركة الحبتور للسيارات في ديرة، أمام مندوبي الشركة والمدعوين من وسائل الإعلام، حيث كان هذا الحدث بمنزلة شهادة على الالتزام المشترك بالتميز والشغف في قطاع صناعة السيارات، وتسليطًا للضوء على الجهود التعاونية لتحقيق التقدم التكنولوجي وابتكارات السوق.

وشرّف الحفل بالحضور كل من أحمد خلف الحبتور؛ الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، وكريم مقصود؛ المدير العام لشركة الحبتور للسيارات، وسعادة تشانغ يي مين؛ سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات، وشيانغ شينغتشو؛ المدير العام لشركة جاك موتورز، وأوسكار يو؛ نائب المدير العام لشركة جاك الدولية.

تصميم مبتكر لعصر جديد:

يمزج تصميم سيارة JS6 الجديدة بين الموضة والتطبيق العملي والأسطح الناعمة والأشكال المنحنية، التي تُشكل تحفة بصرية، فيما يتميز التصميم الداخلي بشاشة معلومات مزدوجة (Double 12.3)، ومقبض ناقل الحركة، وناقل حركة خلف المقود، وغيرها من التصاميم المتطورة، لتجسد أروع معاني الفخامة والتميز.

تبلغ أبعاد السيارة الجديدة من حيث الطول والعرض والارتفاع 4605 و 1890 و1700 ملم على التوالي، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2720 ملم، وهي الأبعاد المصممة لتضمن تجربة قيادة سلسلة ومريحة للغاية بفضل التصميم الداخلي الواسع.

كما يتيح اللوح السفلي المتحرك في صندوق السيارة استخدامات متعددة، إلى جانب أن عملية التشميع المتطورة للسيارة تعمل على إطالة العمر الافتراضي لهيكل السيارة المضاد للتآكل إلى أكثر من 12 عامًا، فيما يضمن صندوق الأمتعة الكبير الذي تبلغ سعته 490 لترًا، راحة تامة للركاب من خلال التصميم الواسع للسيارة التي تتسع لخمسة ركاب بكل راحة.

وصممت المواصفات الخارجية لسيارة JS6 للارتقاء بتجربة القيادة، وذلك من خلال المزج بين الأسلوب والتصميم المتفرد والأداء العملي، إذ تتميز الفئة العليا للسيارة بفتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالمناظر الخارجية التي توفر منفذًا أكبر للضوء وتمنحهم شعورًا أكبر بالراحة.

وتحتوي السيارة على مقاعد أوتوماتيكية للسائق والراكب الأمامي، كما تتميز بنظام إضاءة أمامي متطور يضم مصابيح أمامية من نوع LED، ومصابيح نهارية (DRL)، تكملها مصابيح خلفية أنيقة وعملية، مما يوفر رؤية استثنائية ومميزة على كامل الطريق، في حين تتيح أضواء الهالوجين الأمامية في فئة (Comfort)، إضاءة أوضح من حيث الرؤية والوضوح.

تتميز كلتا الفئتين بمصابيح أمامية أوتوماتيكية قابلة للتعديل، مما يعزز راحة السائق ويوفر مستوى أعلى للسلامة على الطريق من خلال الرؤية الواضحة، كما تعمل مصابيح LED النهارية في سيارة JS6 الجديدة على تحسين رؤية السيارة خلال فترة النهار، إلى جانب أنها تبرز كميزة إضافية فريدة للمظهر العصري للسيارة.

كما زُوّدت السيارة بمصابيح الانعطاف المتحركة، لتضفي على تصميم السيارة الخارجي لمسة عصرية، وتعزز هذه المزايا الخارجية من الهوية البصرية المتفردة للسيارة والارتقاء بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة من المتعة والأمان.

مقصورة النجوم؛ مواصفات متطورة مدعمة بالذكاء الاصطناعي:

تتميز سيارة JS6 بمقصورة داخلية مزودة بإضاءة تطلق عليها الشركة اسم (إضاءة النجوم) المدعمة بالتكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي، إذ زُود بأحدث جيل من نظام شبكات المركبات الذكي، يوفر 15 ميزة مختلفة من مواصفات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما يشمل: نظام مثبت السرعة (CCS) لتعزيز راحة القيادة على الطرق السريعة، إلى جانب أنها مزودة أيضًا بنظام المكابح التلقائية (AEB)، ونظام التحذير من التصادم الأمامي (FCW)، الذي يعمل بشكل فعّال لتخفيف أثر الحوادث المحتملة.

ويعمل نظام التبديل التلقائي للإضاءة الأمامية والطويلة على تحسين الرؤية أثناء القيادة الليلية، فيما يعزز نظام التحذير من مغادرة المسار (LDW)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA) من تفادي التعرض للحوادث، فضلًا عن تميزها بنظام الكشف عن النقاط العمياء (BSD)، ونظام التنبيه الخاص بالحركة خلف السيارة.

كما يوفر نظام التحكم المركزي قفل حماية الأطفال، الذي يمنع الأطفال من فتح الأبواب الخلفية باستخدام المقابض الداخلية، ونظام الحماية الإلكتروني للحماية من السرقة، ونظام منع الحركة، ونظام ISOFIX الخاص بتثبيت مقاعد الأطفال في مقاعد الصف الثاني، ليتيح للركاب مستوى أكثر أمانًا.

كما تزخر سيارة JS6 الجديدة بالعديد من مواصفات السلامة الأساسية التي تشمل: الوسائد الهوائية، وعمود توجيه ممتص للصدمات، وكاميرا بزاوية رؤية تبلغ 360 درجة، ونظام الاستشعار الخلفي للركن.

بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى التي تشمل: نظام المكابح المانعة من الانغلاق والتوزيع الإلكتروني للمكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المساعدة في الصعود إلى الأماكن المرتفعة، ونظام الجر الديناميكي، فضلًا عن نظام المكابح الهيدروليكي، ونظام إشارة الطوارئ ونظام مراقبة ضغط الإطارات، والتي تضمن جميعها تجربة قيادة آمنة في سيارات JS6.

مواصفات الأداء:

تعمل السيارة بمحرك بنزين بالحقن التوربيني تبلغ سعته 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 181 حصانًا، وعزم دوران قدره 280 نيوتن/متر، ومزود بنظام الحقن المباشر 300T، ويرتبط بناقل الحركة ذي القابض المزدوج بست سرعات ومتوفر بدفع ثنائي، مما يضمن كفاءة عالية في الأداء وتوفيرًا أكبر للطاقة.

صُممت السيارة باستخدام تقنيات الوزن الخفيف الذي يعزز من كفاءة وقوة مكابح السيارة والتحكم في عجلة القيادة والقيادة والسلامة بشكل عام، حيث يعمل تصميم هيكل السيارة على التقليل من خطورة الالتفاف في المنعطفات بفضل الكثافة المنخفضة، مما يوفر تحكمًا أفضل لتجربة قيادة سلسة وآمنة.

تتوفر سيارة (JS6) الذكية الجديدة لدى شركة الحبتور للسيارات؛ الوكيل الحصري لسيارات JAC لاختبار القيادة والشراء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.