ثردز تبدأ اختبار إدماج بروتوكول ActivityPub

أعلنت شركة ميتا – مالكة منصتي إنستاجرام وثردز – بدء اختبار إتاحة منشورات ثردز في المنصات الأخرى الداعمة لبروتوكول ActivityPub، مثل منصة “ماستودون”.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور أخير إن جعل ثردز “تعمل بمعيار قابل للتشغيل البيني سيمنح الأشخاص المزيد من الخيارات بشأن كيفية تفاعلهم، وسيساعد المحتوى في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص”.

ويعتبر ActivityPub بروتوكول مفتوح لامركزي للشبكات الاجتماعية، وهو يتيح إمكانية ربطها معًا ليتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحتوى على مختلف المنصات والتفاعل معه.

ويتيح برتوكول ActivityPub للمواقع والخوادم المختلفة أن تشارك المعلومات والأنشطة، كنشر المقالات أو التعليقات على الصور، والهدف منه هو جعل الويب لامركزيًا وتفاعليًا على نطاق واسع، بحيث يمكن للمستخدمين التواصل دون القيود التي تفرضها الخوادم الفردية لكل منصة.

وتتبنى بعض المنصات الاجتماعية حاليًا بروتوكول ActivityPub، ومنها ماستودون وبكسل فيد وغيرها.

وكان دعم بروتوكول ActivityPub مدرجًا في قائمة مهام فريق ثردز منذ إطلاق المنصة منتصف العام الجاري.

وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، في تصريحات سابقة إنه يعتقد أن “لامركزية ثردز هي المفتاح لجعلها ذات صلة بجيل جديد من المبدعين”.

وأثيرت الكثير من الشكوك سابقًا بشأن عزم ميتا تبني برتوكول ActivityPub اللامركزي، حيث تمتلك الشركة أكثر المنصات مركزية على الإنترنت، مثل فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستاجرام.

وكانت ميتا قد كشفت حديثًا عن بعض المزايا الجديدة في منصة ثردز، ومنها دعم الوسوم والبحث باستخدام الكلمات المفتاحية، كما تخطط الشركة لإضافة مزايا أخرى مثل التحقق من الحقائق والموضوعات الشائعة، وغيرها.