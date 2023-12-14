تسلا تعالج عيبًا في نظام Autopilot

تستدعي تسلا أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة من أجل تثبيت ضمانات جديدة في نظام مساعدة السائق المتقدم Autopilot، بعد أن أشارت هيئة تنظيم السلامة الفيدرالية إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويغطي استدعاء الشركة جميع المركبات تقريبًا عبر الطرق الأمريكية من أجل ضمان زيادة انتباه السائقين عند استخدام النظام.

وقال ملف الاستدعاء: “قد لا تكون عناصر التحكم في برنامج نظام Autopilot كافية من أجل منع إساءة استخدام السائق ويمكن أن تزيد من خطر وقوع حادث”.

وأمضت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية عبر الطرق السريعة أكثر من عامين في التحقيق إذا كانت المركبات التي تنتجها شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الملياردير إيلون ماسك تضمن اهتمام السائقين بشكل كافٍ.

وأشادت آن كارلسون، القائمة بأعمال مدير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية عبر الطرق السريعة، بشركة تسلا من أجل موافقتها على الاستدعاء.

وقالت كارلسون في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: “وجدنا أن السائقين لا ينتبهون دائمًا عند تشغيل هذا النظام”.

وفتحت الوكالة في شهر أغسطس 2021 تحقيقًا للسلامة عندما ازداد تواتر الحوادث المميتة التي تنطوي على استخدام Autopilot.

ويهدف Autopilot في سيارات تسلا إلى جعل السيارات قادرة على التوجيه والتسريع والفرملة تلقائيًا داخل حارتها، في حين يساعد Autopilot المحسن في تغيير الممرات عبر الطرق السريعة، مع أنه لا يجعل المركبات تصبح ذاتية القيادة.

ويشتمل Autopilot على مكون Autosteer، الذي يحافظ على السرعة المحددة أو مسافة التتبع ويبقي السيارة في مسار القيادة.

وأوضحت تسلا أنها لا توافق على تحليل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية عبر الطرق السريعة، مع أنها تنشر تحديثًا يتضمن عناصر تحكم وتنبيهات إضافية، إلى جانب تلك الموجودة في المركبات المتأثرة من أجل تشجيع السائق على الالتزام بمسؤولية القيادة المستمرة عند تشغيل Autosteer.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية عبر الطرق السريعة: “يظل التحقيق في Autopilot مفتوحًا أثناء مراقبتنا لتحديثات تسلا”.

ويزيد التحديث المعتمد على أجهزة المركبة أهمية التنبيهات المرئية، ويبسط طريقة التفاعل مع Autosteer وإلغاء التفاعل، ويجري فحوصات إضافية عند تشغيل Autosteer.