بروتون تطرح إصدار الحاسوب من Proton Mail

طرحت الشركة السويسرية بروتون إصدار أجهزة الحواسيب من تطبيقها Proton Mail الذي يمنح المستخدمين الوصول الكامل إلى كل من Proton Mail و Proton Calendar، إلى جانب القدرة على عرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال.

ويتمتع تطبيق أجهزة الحواسيب بتصميم حديث مع تجربة خالية من الفوضى، ويتوفر التطبيق في الإصدار التجريبي، وهو مُحسّن لكل من نظامي التشغيل ويندوز وماك.

ويشفر التطبيق من طرف إلى طرف رسائل البريد الإلكتروني المرسلة، مثلما هو الحال مع إصدار المتصفح، في حين تتيح بروتون قريبًا إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال.

وكان من الممكن من الناحية التقنية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بخدمة بروتون دون الاتصال بالإنترنت من خلال تطبيق البريد الإلكتروني لأجهزة الحواسيب، مع أنه كان عليك استخدام جسر Proton Mail من أجل إعداد حساباتك للعمل مع تطبيقات البريد الإلكتروني التي تدعم بروتوكولات IMAP/SMTP، مثل “مايكروسوفت أوتلوك” و “آبل ميل”.

ويتيح لك تطبيق بروتون لأجهزة الحواسيب الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال دون الحاجة إلى إعداد هذا الجسر، وأوضحت بروتون أن التطبيق يخزن عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني من أجل الاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

وتظل بحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت من أجل إرسال وتشفير رسائل البريد الإلكتروني عبر بروتون، مع أن ميزة عدم الاتصال بالإنترنت تتيح لك عرض رسائل البريد الإلكتروني وصياغتها أثناء السفر، أو أثناء انقطاع التيار الكهربائي، أو أي موقف آخر لا يمكنك فيه الوصول إلى الإنترنت.

وتوفر بروتون أيضًا ميزة إعادة التوجيه التلقائي المشفر للمستخدمين الذين يدفعون، سواء عبر إصدارات الحواسيب أو المتصفح، مع أن تشفير عمليات التوجيه لن ينطبق إلا عندما تنتقل رسائل البريد الإلكتروني المعاد توجيهها إلى مستخدمي بروتون الآخرين.

وتشير الشركة إلى أنها أجرت تحسينات على خدمة التقويم Proton Calendar، ويشمل ذلك إصدار الويب القابل للبحث بالكامل.

ولن يتمكن الجميع من الوصول إلى تطبيق أجهزة الحواسيب فورًا، إذ يتوفر التطبيق في الإصدار التجريبي الآن لمشتركي خطة Visionary، وذلك قبل إطلاقه رسميًا في أوائل العام المقبل لجميع المستخدمين.