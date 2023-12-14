إنستاجرام تتيح ميزة ملاحظات الفيديو

أطلقت منصة إنستاجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية الملاحظات Notes.

وكانت الشركة قد طرحت خاصية الملاحظات Notes داخل صندوق الرسائل قبل نحو عام للسماح للمستخدمين بمشاركة أفكارهم مع الأصدقاء، حيث تتيح إمكانية مشاركة منشورات نصية قصيرة مكونة من 60 حرفًا بحد أقصى مع إمكانية إضافة الوجوه التعبيرية، أو مقطع صوتي غنائي لا تتعدى مدته 30 ثانية.

وعند إنشاء ملاحظة، سيلاحظ المستخدمون وجود أيقونة للكاميرا، تسمح عند الضغط عليها بتسجيل مقطع فيديو قصير باستخدام الكاميرا الأمامية لمدة ثانيتين فقط.

وبعد الانتهاء من التسجيل يمكن الضغط على أيقونة التأكيد للمضي قدمًا، أو الحذف للتسجيل مجددًا، كما يمكن إضافة نص مصاحب قبل النشر، حتى يمكن للمشاهدين معرفة سياق الفيديو المنشور.

وفي سياقٍ متصل، باتت ملاحظات إنستاجرام تدعم بشكل عام إمكانية الرد عليها باستخدام الصوت أو الصور الثابتة أو المتحركة أو الملصقات من خلال شريط الرد الذي يظهر عند استعراض الملاحظات الخاصة بالأصدقاء.

وكانت ميتا قد أتاحت أيضًا ميزة الملاحظات في تطبيق ماسنجر حديثًا، ومن المنتظر أن تضيف إليها الخصائص الجديدة نفسها خلال وقتٍ قريب.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ميتا تختبر في الآونة الحالية إمكانية مشاركة ملاحظات صوتية قصيرة بأصوات المستخدمين أنفسهم.

ومثل الحالات، تبقى الملاحظات متاحة لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًا.