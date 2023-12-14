إنستاجرام تتيح ميزة تعديل الخلفية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إنستاجرام رسميًا إتاحة ميزة تعديل خلفية الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد الدحل، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، عبر حسابه في ثردز إن الأداة الجديدة ستسمح للمستخدمين بتغيير خلفية الصور باستخدام الأوامر النصية عند مشاركتها كقصص Stories.

وعند اختيار صورة لمشاركتها كقصة في إنستاجرام، يلاحظ المستخدمون وجود أيقونة محرر الخلفية في الصورة. وعند الضغط عليها، يجري تعرّف الشخص أو العنصر الأساسي داخل الصورة، وتُزال الخلفية تمامًا.

ويمكن للمستخدمين كتابة أمر نصي يصف الخلفية التي يريدون الحصول عليها، ليولدها محرر الصور تلقائيًا، كما يمكنهم استخدام المقترحات الجاهزة التي تكون موجودة أعلى شريط الأوامر.

وعندما ينشر المستخدم القصة بالخلفية التي ولّدها الذكاء الاصطناعي، سيرى الآخرون ملصق “جربه Try it” مع أوامر جاهزة حتى يتمكنوا أيضًا من التلاعب في خلفية الصورة.

وتوفر تلك الأداة الجديدة خيارات لا محدودة من الخلفيات التي يمكن استخدامها أو تخيلها للصور، وتُجرى عملية التعديل في الصورة في ثوانٍ معدودة، كما تُعزل العناصر عن الخلفية بشكل دقيق في أغلب الحالات.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تغيير خلفية الصور باستخدام برامج تحرير الصور التقليدية أو تطبيقات الهواتف الذكية، إلا أن ما يميز أداة إنستاجرام هي كونها مدمجة داخل التطبيق نفسه وتستغل قدرات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة ميتا.

وكانت شركة ميتا قد أطلقت حديثًا أداة توليد الصور عبر الويب “Imagine” اعتمادًا على نموذج توليد الصور الخاص بها Emu، في ظل استراتيجية تتبعها الشركة في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها المختلفة.