إطلاق حاضنة Ignition المخصصة لأشباه الموصلات لتعزيز نمو الشركات الناشئة

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) حاضنة (Ignition) المخصصة لأشباه الموصلات، والأولى من نوعها في المنطقة، لتعزيز نمو الشركات الناشئة المحلية والدولية من خلال رعاية أفكارها المبتكرة وتمكينها من إحداث ثورة في صناعة أشباه الموصلات، وذلك ضمن أعمال مُلتقى (TechXpand) الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بحضور قادة التقنية والمبتكرين والمستثمرين وأصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق هذه الحاضنة التي تتخذ من (الكراج) مقرًا لها، ضمن جهود المدينة في دعم المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتحويل أفكارها إلى مشروعات ناجحة تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.

أهم أهداف حاضنة Ignition:

تهدف الحاضنة إلى تحقيق التقدم التقني في صناعة أشباه الموصلات، وتعزيز مراكز الابتكار الإقليمية، والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة، ومعالجة التحديات العالمية في هذه الصناعة.

وتُسهم حاضنة (Ignition) في جذب رواد الأعمال الطموحين من جميع أنحاء العالم، وتأهيل 10 شركات ناشئة عالمية، وذلك من خلال 4 نماذج تدريبية تعزز الإبداع والابتكار، وتساعد في حل المشكلات، وتنمي مهارات ريادة الأعمال في صناعة أشباه الموصلات.

تأتي هذه الحاضنة التي يستضيفها @TheGarageKSA لتعزيز الجهود المشتركة في دعم المُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق #رؤية_السعودية_2030 . #TechXpand#نعبر_الأفق pic.twitter.com/nKheTCbn1M — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) December 13, 2023

وسيتلقى المشاركون في برنامج حاضنة (Ignition)، لمدة 52 أسبوعًا تدريبًا شاملًا وتوجيهًا من الخبراء في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما سيمنحهم إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين المتخصصين في التصميم والتصنيع والمعدات والمواد.

وسيمكن برنامج الحاضنة رواد الأعمال من اكتشاف التقنيات المتطورة وتطبيقاتها، مثل: الدوائر المتكاملة وأجهزة الاستشعار المتقدمة والباعثات الضوئية وإدماجها في حلولهم، وتطوير المنتجات الرقمية، والاستفادة من الاستشارات الفنية، إضافة إلى الوصول إلى مرافق ومختبرات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

مبادرات ملتقى TechXpand:

شهد ملتقى TechXpand أيضًا إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لدعم نمو الشركات التقنية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص التقني، ومنها:

برنامج الشركات التقنية الرائدة TECHNOLOGY CHAMPIONS:

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP، برنامج الشركات التقنية الرائدة (TECHNOLOGY CHAMPIONS) المعني بالمجالات التقنية الإستراتيجية وتمكينها من المنافسة عالميًا، إذ يستهدف 28 قطاعًا ومجالًا تقنيًا إستراتيجيًا.

بدء المرحلة الثانية من مبادرة NEXTERA:

أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP أيضًا بدء المرحلة الثانية من مبادرة NEXTERA، التي تهدف إلى تقديم دعم مادي للشركات التقنية بهدف تسريع جهود التطوير والابتكار في مجال منتجات التقنيات الناشئة والعميقة.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة AdopTech:

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أيضًا المرحلة الثانية من مبادرة AdopTech لتشجيع 500 شركة على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكرمت المنشآت المتبنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والشركاء التقنيين ضمن مبادرة AdopTech الهادفة إلى تحفيز تبني التقنيات الناشئة.

إطلاق نسخ جديدة من مسرعة وحاضنة Riyadh techstars Accelerator:

أطلق مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود) أيضًا نسخًا جديدة من مسرعة وحاضنة (Riyadh techstars Accelerator)؛ لدعم الرواد والمبتكرين وتسريع وجودهم في السوق، وكذلك مسرعة (TECH FOUNDERS) لاستقطاب الشركات الريادية العالمية في مراحلها الأولية إلى الأسواق المحلية.

كما أطلق المركز برنامج رواد التقنية في نسخته الرابعة، ليقدم حزمًا تقنية وتمويلية ودعمًا في الجوانب الفنية والإدارية والمالية، ونسخة جديدة من مسرعة وحاضنة قيم فاوندرز السعودية، التي تهدف إلى دعم إستديوهات الألعاب الإلكترونية وتطويرها، وبرنامج CODE GATE لاستقطاب الشركات الريادية العالمية في مراحلها الأولية إلى الأسواق المحلية.