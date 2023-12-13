FreeClip.. أول سماعات لاسلكية بتصميم يشبه حلق الأذن من هواوي

كشفت شركة هواوي النقاب عن مجموعة جديدة من أجهزتها اللوحية، وسماعات الأذن اللاسلكية في حدث أقامته أمس في مدينة دبي تحت شعار (ابتكار الجمال) Creation of Beauty، ومن بين الأجهزة الجديدة التي أعلنتها الشركة في الحدث (HUAWEI FreeClip) وهي سماعات لاسلكية عصرية بتصميم مفتوح جديد ومبتكر، وهو تصميم مقوس على شكل حرف (C) يشبه تصميم حلق الأذن.

تُعد (FreeClip) أول سماعات أذن لاسلكية بتصميم مفتوح من هواوي، أي لا تحجب الأصوات الأخرى عن الأذن، وهي تجمع بين الصوت اللاسلكي والتصميم الأنيق في جهاز واحد متعدد الاستخدامات يشبه المجوهرات.

تصميم مبتكر ذو طابع مستقبلي:

تأتي سماعات (FreeClip) بتصميم أنيق مبتكر أول مرة يشهده سوق السماعات اللاسلكية، مع الحفاظ على خفة الوزن، إذ تزن كل سماعة وزنًا قدره 5.6 جرامات فقط، ويتيح التصميم المفتوح للأذنين التهوية أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية إذ تتلاءم بشكل مريح مع انحناء الأذن، كما تتيح لك الاستماع دون حجب الأصوات المحيطة، كما يعمل التصميم الذي يشبه حرف C كجسر يصل بين وحدات الصوت والبطارية.

وقد استند تصميم سماعات FreeClip إلى نتائج بيانات الأبحاث التي أُجريت على أكثر من 10,000 أذن بشرية لتطوير التصميم المريح على مستوى الميكرون الذي خضع لأكثر من 25,000 اختبار موثوقية. وهذا يضمن بقاء سماعات الأذن ثابتة على الأذنين حتى أثناء ممارسة الأنشطة البدنية التي تتطلب الكثير من الحركة.

وبالنسبة لمادة تصنيع هيكل السماعات، فقد صنعتها هواوي من مادة البولي يوريثين الحراري (TPU) التي تعمل على تقليل التلطخ والبقع، وهذا يحافظ على أناقة السماعات طوال الوقت. بالإضافة إلى ذلك تدعم السماعات مزية مقاومة الماء والغبار وفقًا لتصنيف IP54.

وتُعد أهم مزية في سماعات (FreeClip) أنها سماعات قابلة للتبديل، أي أنه يمكنك ارتداء أي من السماعتين على أي أذن دون حيرة في تحديد أيهما السماعة اليمنى أو اليسرى، فعلى سبيل المثال: عند ارتداء السماعات لن تأخذ وقتًا في معرفة أيهما السماعة اليمنى أو اليسرى التي تتناسب مع أذنك للحصول على أفضل تجربة استماع، وذلك بسبب أن هواوي دعمت سماعاتها بقنوات صوتية يمنى ويسرى ذاتية التكيف.

تجربة استماع بتصميم مفتوح:

توفر تقنية الاستماع بالأذن المفتوحة من FreeClip صوتًا واضحًا وغامرًا دون حجب الضوضاء المحيطة. ولتقليل تسريب الصوت وضمان الخصوصية، تستخدم سماعات الأذن نظام موجة صوتية عكسية تضبط مستوى الصوت بذكاء وتلغي الموجات الصوتية التي تتسرب من سماعات الأذن.

بالإضافة إلى ذلك تستند سماعات (FreeClip) من هواوي في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتوفر لك تجربة إجراء مكالمات بأصوات فائقة الوضوح، إذ تستخدم السماعات نظام الميكروفون الدقيق الذي يعمل مع خوارزمية الشبكة العصبية العميقة المتعددة القنوات (DNN) لالتقاط الأصوات بكفاءة من بين الضوضاء المحيطة، مما يتيح لك إجراء المكالمات في أي مكان بوضوح عالٍ.

علبة الشحن:

تأتي سماعات الأذن في علبة شحن على شكل صَدفة ذات لمعان لؤلؤي وملمس ناعم يشبه الحجر. توفر الحافظة قبضة مريحة وجمالية فريدة تمزج بين البساطة والأناقة. وتتوفر السماعات وعلبة الشحن بلونين هما: الأسود والأرجواني.

مع علبة الشحن، يتميز FreeClip بإجمالي وقت تشغيل للموسيقى يصل إلى 36 ساعة. وإذا كانت البطارية منخفضة، فيمكنك شحن السماعات بسرعة لمدة 10 دقائق والاستمتاع بثلاث ساعات من الاستماع.

السعر والتوفر:

ستكون سماعات HUAWEI FreeClip متوفّرة للطلب السابق في السعودية يوم 25 من ديسمبر الجاري، بسعر قدره 749 ريالًا سعوديًا، وفي حال الطلب باكرًا وبالتحديد خلال المدة الممتدة من 13 إلى 24 من ديسمبر ستحصل على كوبون بقيمة تبلغ 100 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة تبلغ 229 ريالًا، عبر منصّات هواوي على الشبكة وبائعي التجزئة المعتمدين.